A Biella giornate di adorazione eucaristica

Giornate di adorazione eucaristica a Biella. Si comincia oggi, alle 16, in Trinità, con vespri e benedizione. Domani, 6 marzo, in cattedrale, avrà luogo alle 18.15 la Celebrazione Capitolare del Vespro e dell'Eucarestia. A presiedere il can. Belotti. Alle 21, in Trinità, preghiera comunitaria in preparazione al catechismo mondiale.

Sabato, sempre in Duomo, alla Santa Messa delle 7.30 seguirà l'Angelus (ore 12), con inizio adorazione (ore 15), primi vespri (ore 17.15) e Santa Messa della Vigilia (ore 18). Infine, domenica 8 marzo, in cattedrale, si terrà la Santa Messa della Comunità alle 10.15 mentre la giornata si concluderà alle 16 con i secondi vespri e la benedizione presieduta dal can. Tajana.







