Pallavolo, SPB - Serie C perfetta: battuto anche San Paolo FOTO

Undicesima vittoria consecutiva per la prima squadra della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti.

La striscia positiva in Serie C prosegue anche sul campo di Chiavazza, dove la Ilario Ormezzano Sai SPB ha piegato con un 3-0 niente affatto scontato il Volley San Paolo , “restituendo” lo stesso risultato patito all’andata a Torino.

COMMENTI

Coach Milo ZANARDO: «Un bel risultato, di sicuro: non abbiamo decisamente sottovalutato l’impegno. A parte la sconfitta dell’andata - che era stata abbastanza perentoria - sapevamo bene quanto San Paolo fosse quadrato in ricezione e in battuta, e si è visto. Giusto sottolineare che abbiamo approfittato di qualche loro assenza, per mettere subito la gara sui nostri binari. Quando si vince così i meriti sono di tutta la squadra, ma i dettagli che mi sono piaciuti particolarmente sono le difese, le coperture e i successivi contrattacchi. Magari saltano meno all’occhio, eppure per un allenatore sono molto importanti. Il lavoro di queste settimane si è visto, a prescindere da qualche scambio lungo perso. Guardiamo alla prossima, che prepareremo con le dovute cautele».

Aggiunge il libero Marco CARLOTTO: «San Paolo vanta determinate caratteristiche che avrebbero potuto metterci in difficoltà. A Torino avevamo giocato molto male, loro hanno fatto una prestazione simile ma noi nel frattempo siamo cresciuti. La palestra non era la nostra: diciamo che siamo stati più bravi a toccare meno il soffitto. Hanno battuto bene, abbiamo ricevuto altrettanto, giocando palla alta quando serviva. Ora dobbiamo essere bravi a preparare la trasferta di Parella, che in autunno – al netto della loro giovane età - ci aveva creato qualche difficoltà. Poi ci sarà la prima, ma si vedrà...».

TABELLINO

SERIE C - 17a giornata

PalaSarselli di Biella

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB – Volley San Paolo 3-0

(25-22/25-20/25-20)

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB: Berteletti 5, Vicario, Agostini 16, Sensi 13, Stragiotti, Antonov 7, Graziano 5, Maretti, Despaigne 20, Carlotto (L1), Murdaca (L2). Coach Milo Zanardo, vice Simone Nicolo.



