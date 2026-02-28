Biella celebra Sant’Antonio con una sfilata di mezzi: una tradizione che dura da 225 anni FOTO e VIDEO

È una delle tradizioni più antiche di Biella che affonda le sue radici storiche a oltre due secoli fa. Stiamo parlando della festa del Collegio Sant'Antonio Abate che, nel pomeriggio di oggi, 28 febbraio, ha raggiunto il 225° anniversario.

Come da programma, intorno alle 14.30, automezzi, camion, moto d'epoca e carrozze con cavalli si sono dati appuntamento nel piazzale di Città Studi per la consueta benedizione. È poi seguita la merenda a base di vin brulè e dolci, offerta ai presenti, a cura dei membri del Collegio. Infine, alle 16.30, è partita la sfilata del corteo per le vie cittadine tra l'entusiasmo generale dei partecipanti.