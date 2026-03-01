Biella, donna con Alzheimer si allontana da casa, Carabinieri, Questura e Polizia Locale in campo

Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri sabato 28 febbraio a Biella, in via Lombardia nei pressi dell’ufficio postale, dove una donna ha contattato il 112 segnalando l’allontanamento della sorella, affetta da Alzheimer, uscita a piedi e non rientrata.
Scattate immediatamente le ricerche: sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Mongrando, personale della Questura e la Polizia Locale.
Proprio un equipaggio dei Carabinieri di Mongrando è riuscito a rintracciare la donna poco dopo. A scopo precauzionale è stato richiesto l’intervento del 118 per un controllo sanitario.
L’ambulanza, giunta sul posto, ha provveduto al trasporto della donna in ospedale per gli accertamenti del caso. La situazione si è conclusa senza ulteriori criticità.