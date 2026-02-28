Biella, escursionista ferito sul sentiero del Gorgomoro

Intervento del Soccorso Alpino lungo il sentiero del Gorgomoro. Stando alle prime ricostruzioni, un uomo di circa 55 anni, in compagnia di un'altra persona, si sarebbe procurato una sospetta distorsione al ginocchio mentre stava affrontando un tratto di strada a poca distanza dal ponte di Pralungo che conduce al rione di Cossila. A causa dell'infortunio, non era più in grado di proseguire il cammino.

L'allarme è scattato intorno alle 12 di oggi, 28 febbraio. In breve tempo, si è portata sul posto la squadra di terra del Soccorso Alpino per la prima assistenza all'escursionista. In seguito, è stato consegnato alle cure del 118 per il trasporto con l'ambulanza al Pronto Soccorso in codice verde.