CRONACA | 28 febbraio 2026, 15:30

Anche Biella piange la morte di Sandro Munari, era il “Drago” dei rally

Nel Biellese prese parte ad un'edizione del Formula Rally, oltre ad altre manifestazioni sportive (come il World Stratos Meeting e il Rally Lana Storico), lasciando un ricordo indelebile ai tifosi delle quattro ruote.

Anche Biella piange la morte di Sandro Munari, era il “Drago” dei rally (foto di repertorio)

Anche a Biella il mondo dei rally e dei motori piange una delle sue leggende più luminose: Sandro Munari, per tutti gli appassionati “Il Drago”, è mancato in queste ore all'affetto dei suoi cari. Classe 1940, è stato definito il “numero uno” dei piloti da rally: è stato campione italiano nel 1967 e nel 1969, poi campione europeo nel 1973. 

Con la sua Lancia Stratos giunse a Biella e prese parte ad un'edizione del Formula Rally, oltre ad altre manifestazioni sportive (come il World Stratos Meeting e il Rally Lana Storico), lasciando un ricordo indelebile ai tifosi delle quattro ruote. Indelebile una sua storica frase: “Nessuno sulla mia Stratos”. 

Lo scorso 21 febbraio, a Città Studi, è stata esposta la sua storica automobile che si aggiudicò tre edizioni consecutive del Rally Monte Carlo, nel 1975, 1976 e 1977, nel corso dell'evento dedicato ai racconti delle Ladies Dakar.

g. c.

