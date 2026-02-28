Anche Biella piange la morte di Sandro Munari, era il “Drago” dei rally

Anche a Biella il mondo dei rally e dei motori piange una delle sue leggende più luminose: Sandro Munari, per tutti gli appassionati “Il Drago”, è mancato in queste ore all'affetto dei suoi cari. Classe 1940, è stato definito il “numero uno” dei piloti da rally: è stato campione italiano nel 1967 e nel 1969, poi campione europeo nel 1973.

Con la sua Lancia Stratos giunse a Biella e prese parte ad un'edizione del Formula Rally, oltre ad altre manifestazioni sportive (come il World Stratos Meeting e il Rally Lana Storico), lasciando un ricordo indelebile ai tifosi delle quattro ruote. Indelebile una sua storica frase: “Nessuno sulla mia Stratos”.

Lo scorso 21 febbraio, a Città Studi, è stata esposta la sua storica automobile che si aggiudicò tre edizioni consecutive del Rally Monte Carlo, nel 1975, 1976 e 1977, nel corso dell'evento dedicato ai racconti delle Ladies Dakar.