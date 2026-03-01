“Riflessi nel Tempo. Aperitivo con…”: arte e moda in dialogo a Città Studi Biella

L’arte e la cultura escono dalle aule e dalle gallerie d’arte per sedersi al tavolo di un bar. Nasce così “Riflessi nel Tempo. Aperitivo con…”, un nuovo ciclo di incontri ideati in collaborazione con l’artista Daniele Basso, pensati per esplorare la società contemporanea attraverso il filtro del dialogo conviviale.

L'obiettivo dell'iniziativa è ricreare l'atmosfera stimolante delle discussioni che nascono spontaneamente alla fine di una lezione universitaria: un prolungamento del sapere che abbandona la rigidità accademica per farsi chiacchierata informale, davanti a un cocktail o a un caffè.

Il debutto, previsto per giovedì 5 marzo alle 18 presso la caffetteria del Campus Den Cafè by Patti, avrà come fulcro la scultura Caryatis D di Daniele Basso, ivi esposta. L'opera, con le sue superfici specchianti, farà da "centro gravitazionale" per una riflessione sul tema dell'eredità culturale e stilistica.

In un clima rilassato e dinamico, l’acciaio della scultura di Basso – che per sua natura accoglie il passato per proiettarlo nel futuro – dialogherà con la visione di Eleonora Chiais, ricercatrice e firma autorevole della semiotica della moda, docente di "Forme e linguaggi della Moda" dell’Università di Torino presso il Campus Biellese.

Moderati dalla giornalista Sofia Parola, i relatori esploreranno come l’arte antica e l’abito storico vengano rielaborati oggi. Con un focus speciale sulla storia della moda: dalle intuizioni pionieristiche di Rosa Genoni alle pieghe eteree di Mariano Fortuny, fino alle passerelle di oggi.

L’incontro non è una conferenza frontale, ma un momento di condivisione aperto a tutti. Il pubblico è invitato a partecipare attivamente alla discussione in un ambiente che abbatte le distanze tra relatore e spettatore.

L’iniziativa dialoga con la proposta di lettura realizzata dalla biblioteca Luigi Squillario - Città Studi Biella e dal titolo “Riflessi nel tempo: moda”.

L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti. Durante l’incontro sarà possibile degustare le proposte food & drink del Den Cafè.

Info: eventi@cittastudi.org