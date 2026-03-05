Biella, marzo di gusto da Caffetteria Interno 21: cene a tema, specialità da asporto e colazione continentale FOTO

Marzo si accende di sapori e appuntamenti imperdibili da Caffetteria Interno 21 a Biella, punto di riferimento per chi ama la buona cucina in un ambiente accogliente e curato nei dettagli.
Il locale propone un calendario ricco di serate a tema e specialità gastronomiche pensate per soddisfare ogni palato, tra tradizione, gusto e convivialità.
Il programma di marzo
-venerdì 6 marzo – Cena del risotto in cagnone.
Un grande classico della tradizione piemontese, preparato secondo ricetta autentica, per una serata all’insegna dei sapori di una volta.
-venerdì 13 marzo – Sciuselle salentine da asporto
Un viaggio nel gusto del Sud Italia con questa specialità tipica salentina, disponibile in modalità asporto per gustarla comodamente a casa.
-giovedì 19 marzo –Festa del Papà - Crostata con cioccolato bianco e mirtilli da asporto
Un appuntamento dedicato alla dolcezza: fragrante pasta frolla e un ripieno irresistibile, perfetto per festeggiare i papa' con una una pausa golosa.
-venerdì 20 marzo – Cena con fonduta valdostana
Una serata dedicata ai sapori intensi della montagna, con una fonduta cremosa e avvolgente, ideale per condividere un momento speciale.
-venerdì 27 marzo – Gnocchi alla romana da asporto
Un altro grande classico della cucina italiana, pronto da portare a casa per una cena semplice ma ricca di gusto.
-sabato 28 marzo – Colazione continentale a buffet
Un’occasione perfetta per iniziare il weekend con calma, scegliendo tra proposte dolci e salate in un’atmosfera rilassata.
Un mese da vivere… anche a tavola.
Caffetteria Interno 21 conferma così la sua attenzione alla qualità delle materie prime e alla varietà dell’offerta, alternando serate conviviali a proposte da asporto, senza dimenticare momenti dedicati alla colazione e alla pasticceria.
Un calendario pensato per chi ama scoprire nuovi sapori, ma anche per chi desidera ritrovare il gusto della tradizione in un ambiente familiare e accogliente.
Per informazioni e prenotazioni è consigliato contattare direttamente il locale al numero 351.7458514.
Caffetteria Interno 21 si trova in via Guglielmo Marconi 21, a Biella.