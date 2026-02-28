Motori, buona prova per Leonardo De Grandi sulla pista South Garda di Lonato

Buona prova per Leonardo De Grandi, giovane pilota della Rally & co, impegnato sulla pista South Garda di Lonato, in occasione della Rok Winter Trophy, sul Kart 125 del Team Marra 61. L'ottima 4° posizione ottenuta in qualifica si è tramutata in una 6° posizione nella prima manche mentre un pronto riscatto c'è stato nella seconda e terza manche dove il giovane è giunto rispettivamente in terza e in seconda posizione.

Nella finale, purtroppo, a causa di una partenza sfortunata, De Grandi non è riuscito a capitalizzare il risultato fino a quel momento in crescendo dovendo accontentarsi della 7° posizione sul traguardo; il weekend di gara ha fatto intravedere ottime potenzialità che attualmente il driver non riesce a concretizzare fino in fondo a volte a causa dell'inesperienza ed a volte a causa della sfortuna che in qualsiasi sport è una variabile sempre presente.