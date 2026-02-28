 / Motori

Motori | 28 febbraio 2026, 19:30

Motori, buona prova per Leonardo De Grandi sulla pista South Garda di Lonato

Motori, buona prova per Leonardo De Grandi sulla pista South Garda di Lonato

Motori, buona prova per Leonardo De Grandi sulla pista South Garda di Lonato

Buona prova per Leonardo De Grandi, giovane pilota della Rally & co, impegnato sulla pista South Garda di Lonato, in occasione della Rok Winter Trophy, sul Kart 125 del Team Marra 61. L'ottima 4° posizione ottenuta in qualifica si è tramutata in una 6° posizione nella prima manche mentre un pronto riscatto c'è stato nella seconda e terza manche dove il giovane è giunto rispettivamente in terza e in seconda posizione.

Nella finale, purtroppo, a causa di una partenza sfortunata, De Grandi non è riuscito a capitalizzare il risultato fino a quel momento in crescendo dovendo accontentarsi della 7° posizione sul traguardo; il weekend di gara ha fatto intravedere ottime potenzialità che attualmente il driver non riesce a concretizzare fino in fondo a volte a causa dell'inesperienza ed a volte a causa della sfortuna che in qualsiasi sport è una variabile sempre presente.

Redazione g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore