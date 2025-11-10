Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend il 7, l'8 e il 9 novembre 2025

EVENTI
- Moggio: “Un nuovo volto per il cuore di Cossato”, inaugurata la piazza dedicata a Virginia Angela Borrino FOTO e VIDEO
- Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate a Roppolo, corteo con la Banda Musicale FOTO e VIDEO
- Ben Cüncià, al via l'edizione 2025: l'intervista a Christian Clarizio VIDEO
- “Basta”: il messaggio del sindaco di Tollegno nella commemorazione dell’Unità d'Italia e delle Forze Armate FOTO e VIDEO
- A Sordevolo si accende di magia: al via la XXIII edizione del Mercatino degli Angeli FOTO e VIDEO
- Candelo celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, Gelone ricorda il poliziotto ferito a Biella FOTO e VIDEO
- Casapinta, una giornata di tradizione e memoria: castagnata, polenta concia e commemorazione del 4 Novembre FOTO
- A Pettinengo il vernissage della mostra di Davide Prevosto FOTO
SPORT
- Ritmica, Ginevra Lanza è d’argento nel regionale FGI Silver LB, quarto posto per Andrea Viola Adamo FOTO
- Il biellese Paolo Garizio è Campione Europeo 2025 di Natural Bodybuilding DFAC FOTO
- Ippon 2, Marta Buono convocata in Nazionale
- Salussola Volley, 3° successo su 4 gare ma scatta l'allarme infortuni FOTO e VIDEO
- Bocce, il torneo CCDD entra nel vivo: aggiornati i risultati e la classifica FOTO
- Bocce: la San Secondo Bennese vince a Varallo
- L'Occhieppese Under 14 trionfa al tie-break nel derby contro il Teamvolley
- Basket femminile, prima sconfitta in casa per la Bfb
- Pallavolo, Team Volley: cinque set e un punto contro l’imbattuta Moncalieri
- Basket serie C: una Genova amara per il Teens
- La piccola Nicole di Biella accoglie Carlos Alcaraz al primo giorno delle Nitto ATP Finals FOTO e VIDEO
- Ysangarda Trail: Magagna e Bertone trionfano nella 20ª edizione nella Baraggia
- ACF BIELLESE Savi Women si chiude 1-0
- Rugby, Biella Rugby non riesce nell'impresa e finisce 26–47 contro HSB Colorno
- Calcio, i risultati di oggi domenica 9 novembre
- Calcio, la Cervo R.B. continua la marcia in testa
ECONOMIA
- Dalla Regione 380.000 euro nel Biellese per manutenzione idraulica dei corsi d’acqua
- Trasporto pubblico, al via la riorganizzazione del sistema piemontese: Biella tra i territori con affidamento diretto dei servizi
- Biella, ecco 580mila euro per la valorizzazione dei sentieri e delle frazioni della Valle Oropa
CRONACA
- Portula, capriolo rimasto incastrato in una recinzione
- Biella, due sinistri stradali in un’ora in via Rosselli
- Sandigliano, auto sospetta segnalata al 112: 37enne fermato per guida in stato di ebbrezza
- Furto in abitazione a Viverone, indagano i Carabinieri
- Falsi sms inviati per “importanti comunicazioni”. L'ASL Biella segnala: “Non rispondete, fate attenzione”
- Incendio a Mottalciata, scatta l'allarme: arrivano i Vigili del Fuoco
- Biella, incidente domestico per una donna: a Chiavazza si attivano i soccorsi
- La truffa del finto Maresciallo colpisce ancora, ingannata un'anziana di Valdilana
- Spunta sulla strada all'improvviso, a Cavaglià auto travolge un animale selvatico
- Auto non si ferma all’alt dei Carabinieri, fuga rocambolesca tra Occhieppo Inferiore e Superiore
- Lite dai toni accesi a Cossato, ferita una giovane
- Dopo Chiavazza, nuovo sinistro a Biella: ferito giovane in bici
- Biella, a Chiavazza schianto tra due auto all'incrocio di via Coda FOTO
- Incidente a Castelletto Cervo, ribaltato rimorchio di un trattore
- Due persone soccorse in piena notte a Biella e Valdilana
- Biella, anziani presi di mira da ragazzini: “Abbiamo paura a uscire di casa”
- Fumo da un appartamento in via Quintino Sella a Biella: intervengono i Vigili del Fuoco
- Simulata a Oropa la ricerca di un fotografo scomparso: in azione 40 soccorritori, cani e droni FOTO
- Candelo, furto in abitazione, rubati gioielli
- Occhieppo Inferiore, auto esce fuori strada
COSTUME E SOCIETA'
- 7 novembre Giornata Internazionale contro la Violenza a Scuola, l’allarme di Meter: "dal bullismo agli abusi digitali con l’IA"
- Le gare di motonautica di Viverone raccontate dal fotografo biellese Roberto Marchisotti FOTO
AL DIRETTORE
- Biella, lettera di un imprenditore: "Nuove imprese si, ma con il rispetto delle regole"
- “All’ospedale di Biella un esempio di buona sanità: elogio al dottor Zaramella e al suo reparto”
ATTUALITA'
- Ospedale di Biella, paga il parcheggio e gli prende un colpo: "Non temere, l'ambulanza arriva in un attimo!"
- Cybersecurity in azienda: come l’Open Source può ridurre costi e aumentare la sicurezza