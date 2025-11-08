Biella, a Chiavazza schianto tra due auto all'incrocio di via Coda FOTO

Traffico rallentato a Chiavazza per uno schianto tra due auto, avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 8 novembre, all'incrocio tra via Coda e via De Amicis. L'impatto è stato particolarmente violento ed entrambi i mezzi hanno riportato vistosi danni alla carrozzeria.

Ad assistere al sinistro diversi passanti e residenti. Sul posto sono giunti i Carabinieri per gli accertamenti di rito, unita alla gestione della viabilità. Non è la prima volta che avvengono simili incidenti in prossimità di quell'incrocio.