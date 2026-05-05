“A Spasso per Candelo” ha festeggiato i 5 anni di attività FOTO

Il gruppo di cammino “A Spasso per Candelo” ha celebrato i suoi primi cinque anni di attività con un momento di festa condiviso, impreziosito da una grande torta preparata per l’occasione.

Nato nel 2021 su iniziativa di Nadia Rossin, il gruppo ha rappresentato fin da subito un punto di riferimento per chi desidera mantenersi attivo e condividere momenti all’aria aperta. Nei primi tempi, le camminate sono state guidate dalle “conduttrici” Enza e Rosetta, che hanno contribuito a far crescere il progetto e a consolidare lo spirito di gruppo.

Oggi l’organizzazione delle attività è affidata a Rosetta e Luciano, che accompagnano i partecipanti lungo percorsi adatti a diversi livelli di allenamento. Le camminate più sostenute, della lunghezza di circa sette chilometri, si svolgono il lunedì alle ore 17 e il giovedì alle ore 9. Nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì, invece, sono previste uscite più leggere, pensate per chi preferisce un ritmo più tranquillo.

Il punto di ritrovo per tutte le attività è fissato nel parcheggio di via Iside Viana, da cui i partecipanti partono regolarmente per condividere movimento, benessere e socialità.