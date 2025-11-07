Furto in abitazione a Viverone, indagano i Carabinieri

Furto in abitazione nella mattinata di ieri giovedì 6 novembre a Viverone. Una residente ha denunciato ai Carabinieri intervenuti sul posto di aver subito il furto di alcuni monili in oro, asportati da ignoti entrati nella sua casa durante la mattinata, in un arco di tempo ancora da precisare.

I militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica del colpo e per verificare con esattezza quali oggetti siano stati sottratti. Sono in corso anche i rilievi per individuare eventuali tracce utili alle indagini.