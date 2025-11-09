Fumo da un appartamento in via Quintino Sella a Biella: intervengono i Vigili del Fuoco

Paura nella mattinata di oggi in via Quintino Sella a Biella, dove alcuni residenti hanno lanciato l’allarme dopo aver visto uscire del fumo da un appartamento.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco di Biella, insieme ai sanitari del 118. Una volta entrati nell’abitazione, i soccorritori hanno scoperto che si trattava di una pentola dimenticata sul fuoco.

Fortunatamente non si sono registrati danni gravi e l’appartamento è risultato agibile. L’uomo che si trovava al suo interno è stato affidato alle cure dei sanitari per accertamenti, mentre i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area e chiuso temporaneamente la strada per permettere le operazioni.

La situazione è ora tornata alla normalità.