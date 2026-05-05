PMI biellesi tra cambiamento e innovazione. Il settimo episodio del podcast Effetto Impresa di UIB

Il podcast Effetto Impresa. Voci di Biella

Effetto Impresa. Voci di Biella è il nuovo podcast di Unione Industriale Biellese che racconta, attraverso la voce degli imprenditori, chi fa impresa a Biella. Le aziende biellesi sono protagoniste attive del cambiamento: creano opportunità, promuovono innovazione e hanno un profondo legame con la comunità. Puntata dopo puntata, il podcast presenta un racconto autentico del valore che l’impresa genera per la società, firmato Unione Industriale Biellese.

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Il settimo episodio con Christian Ferrari sulle PMI biellesi

In questo nuovo appuntamento di Effetto Impresa, Ingrid Battistini incontra Christian Ferrari, Presidente del Comitato Piccola Industria dell’Unione Industriale Biellese, per approfondire il ruolo delle PMI nel territorio.

Un confronto che ci porta dentro la realtà delle piccole e medie imprese biellesi: quante sono e di cosa si occupano, quali sfide stanno affrontando in mercati in continua evoluzione, lo stile che le contraddistingue, che rapporto hanno con il territorio e e molto altro.

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