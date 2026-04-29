Sicurezza sul lavoro: FORMEDIL Biella all'Unione Industriale per la Giornata Mondiale FOTO

In occasione della Giornata Mondiale sulla Sicurezza sul Lavoro, l’Auditorium dell’Unione Industriale Biellese, promosso nell’ambito del Tavolo Interassociativo Biellese per la Sicurezza e l’Igiene sul Lavoro, ha ospitato stamane un importante momento di confronto e operatività alla presenza delle autorità del territorio.

Al centro del dibattito, la presentazione di nuovi strumenti e Vademecum specifici per il contrasto alle cadute dall’alto, una delle principali critiche del settore edile.

All'evento ha partecipato attivamente FORMEDIL Biella, l'ente paritetico territoriale di riferimento per la formazione, rappresentato dal Presidente Geom. Patrick Forgnone e dal Vice Presidente Davide Trombino.

FORMEDIL Biella conferma il suo ruolo centrale nel tessuto locale, partecipando al Gruppo di Lavoro Permanente istituito presso la Prefettura di Biella. Questa collaborazione nasce nell'ambito del protocollo d'intesa per la regolarità e la sicurezza nelle costruzioni, un’iniziativa che mette il sistema bilaterale direttamente al servizio di imprese e operai.

“Il documento prodotto oggi è il risultato di un impegno che non si esaurisce in una celebrazione, ma si sviluppa tutto l’anno,” ha dichiarato il Presidente Forgnone. “La collaborazione con le Istituzioni e la condivisione di obiettivi comuni sono le chiavi per rafforzare la cultura della prevenzione.”

Il focus della giornata non è rimasto confinato all'analisi normativa. Il Vice Presidente Davide Trombino ha sottolineato l'importanza della fase successiva: “Ora che l’elaborato tecnico è pronto, il nostro compito prioritario è trasferirlo direttamente ai lavoratori. Solo trasformando questi vademecum in strumenti operativi quotidiani potremo garantire una reale efficacia nei cantieri.”

FORMEDIL Biella ribadisce con il costante impegno il proprio mandato al servizio delle imprese e lavoratori per la formazione e la sicurezza.