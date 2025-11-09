Casapinta, una giornata di tradizione e memoria: castagnata, polenta concia e commemorazione del 4 Novembre FOTO Claudio Nicola

Giornata all’insegna della tradizione e del ricordo quella di ieri sabato 8 novembre a Casapinta, quando il paese si è ritrovato insieme per condividere momenti di convivialità e memoria.

In mattinata la castagnata ha richiamato numerosi cittadini e famiglie, come pure la gustosa polenta concia, preparata come da tradizione dagli Alpini di Casapinta.

A seguire, si è tenuta la commemorazione del 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con la deposizione della corona d’alloro e un momento di raccoglimento in memoria di tutti i caduti.