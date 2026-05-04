Cervo Valley MTB, giornata di sport e condivisione: boom di presenze

Sabato di adrenalina e condivisione per la squadra biellese Cervo Valley MTB, che ha invaso il Bike Park di Caldirola con un affiatato gruppo di 35 persone. L’evento, organizzato come "Social Raid", ha visto protagonisti numerosi bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni, sottolineando la forte impronta educativa e giovanile del team.

​L’obiettivo principale della giornata è stato il test del tracciato in vista della tappa della Ion Cup, prevista a metà giugno: i rider hanno studiato le linee migliori e affinato la tecnica sui passaggi più ostici. Al termine delle discese, il gruppo si è spostato dai pedali alla tavola per una grigliata di squadra, momento fondamentale per fare gruppo e festeggiare insieme la passione per la mountain bike.

​La società conclude la giornata con un ringraziamento speciale: "Il nostro grazie va a tutte le famiglie che hanno contribuito alla buona riuscita di questo evento e a tutti gli sponsor locali che ci sostengono con passione. Il loro contributo è il carburante che permette ai nostri ragazzi di sognare e di vivere giornate di sport come questa".