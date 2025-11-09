A Pettinengo il vernissage della mostra di Davide Prevosto FOTO

Nella giornata di ieri sabato 8 novembre si è svolto con grande successo il vernissage di "Cosmogonie - il giardino segreto" tenutosi presso Villa Piazzo a Pettinengo. La serata ha visto un costante flusso di visitatori, raggiungendo complessivamente la capienza massima e nell'arco della serata un centinaio di presenze.

L’atmosfera è stata accogliente e curiosa: tante persone si sono fermate a dialogare, a scoprire le mie opere e a lasciarsi coinvolgere dal percorso espositivo, anche grazie al talk curato da Luca Deias e l'esibizione al pianoforte di Michelle Cerri. È stato un momento di incontro e condivisione, dove arte e pubblico si sono ritrovati in uno scambio autentico e vitale.

Un ringraziamento alle autorità cittadine presenti, il Vice Sindaco di Pettinengo Giovanni Grossi, la Vice Sindaco di Biella Sara Gentile, il Presidente di Pacefuturo Stefano Zumaglini e il suo Direttore Andrea Trivero, a chi è passato e a chi ha contribuito all’organizzazione e continuerà a sostenere l’iniziativa nei prossimi giorni.

La mostra resterà visitabile fino al 30 novembre presso Villa Piazzo, via Maggia 2, Pettinengo, con ingresso libero dal lunedì al venerdì (8-19:30), sabato e domenica, tra le 15 alle 19.30.

