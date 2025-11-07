Sandigliano, auto sospetta segnalata al 112: 37enne fermato per guida in stato di ebbrezza

Nella giornata di ieri giovedì 6 novembre i Carabinieri sono intervenuti a Sandigliano dopo la segnalazione al 112 di un’autovettura sospetta in transito nel paese.

Giunti sul posto, i militari hanno individuato e fermato il veicolo, identificando il conducente, un uomo classe 1988. Dagli accertamenti successivi è emerso che l’automobilista aveva commesso infrazioni al Codice della Strada, tra cui la guida in stato di ebbrezza.

Sono in corso le verifiche di rito e le procedure previste per le contestazioni delle violazioni accertate.