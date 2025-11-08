Biella, incidente domestico per una donna: a Chiavazza si attivano i soccorsi

Intervento di soccorso a Chiavazza per una residente che, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe caduta all'interno della sua abitazione. L'allarme è scattato oggi pomeriggio, 8 novembre, nel rione di Biella. Una volta sul posto, la donna è stata assistita dal personale medico del 118 e dai Vigili del Fuoco.
In Breve
sabato 08 novembre
venerdì 07 novembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Alpini, cena dei capigruppo a Biella: una serata riuscita tra entusiasmo, condivisione e nuove prospettive
Su proposta presentata in sede di Consiglio Sezionale, si è svolta a Biella la cena dei...