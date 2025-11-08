 / CRONACA

CRONACA | 08 novembre 2025, 20:20

Biella, incidente domestico per una donna: a Chiavazza si attivano i soccorsi

Biella, incidente domestico per una donna: si attivano i soccorsi (foto di repertorio)

Intervento di soccorso a Chiavazza per una residente che, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe caduta all'interno della sua abitazione. L'allarme è scattato oggi pomeriggio, 8 novembre, nel rione di Biella. Una volta sul posto, la donna è stata assistita dal personale medico del 118 e dai Vigili del Fuoco.

g. c.

