La truffa del finto Maresciallo colpisce ancora, ingannata un'anziana di Valdilana

Un'anziana di Mosso, nel comune di Valdilana, è caduta nell'ennesimo raggiro dei soliti noti. Stavolta, stando alle ricostruzioni effettuate dalle forze dell'ordine, hanno impersonato un maresciallo dei Carabinieri che, al telefono, avrebbe avvertito la signora che sarebbero stati effettuati alcuni controlli presso il suo domicilio per verificare se la situazione fosse sotto controllo così da evitare potenziali truffe.

Inoltre, facendo finta di riagganciare, hanno finto di essere colleghi del finto maresciallo così da trarla definitivamente in inganno. Alla fine sono stati portati via monili in oro, assieme a del denaro contante. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, 7 novembre. Le indagini sono ora affidate ai militari dell'Arma.