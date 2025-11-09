L'Occhieppese Under 14 trionfa al tie-break nel derby contro il Teamvolley

Si è conclusa con una vittoria al cardiopalma per le padrone di casa l'attesissimo derby biellese Under 14, disputato tra le mura amiche della palestra Schiapparelli di Occhieppo Inferiore. L'Asd Occhieppese Pallavolo ha superato il Conad Teamvolley per 3-2 al termine di una battaglia sportiva ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte.

La partita non era iniziata nel migliore dei modi per le ragazze di Coach Nicolo, che si sono trovate subito sotto di un set, perso 16-25. Tuttavia, le giovani atlete bianco/rosse non si sono perse d'animo. Sostenute da un'ottima prestazione collettiva in battuta, hanno reagito con carattere, ribaltando la situazione e portandosi avanti per 2 set a 1, vincendo il secondo parziale 25-23 e il terzo 25-20.

Quando la vittoria sembrava vicina, un calo di attenzione nel quarto set è costato caro all'Occhieppese, permettendo al Teamvolley di rientrare prepotentemente in partita e di aggiudicarsi il parziale con un netto 16-25, portando così la sfida sul 2-2.

Tutto si è deciso al tie-break. Il set decisivo è stato giocato punto a punto, con grande tensione e agonismo da entrambe le parti. Alla fine, sono state le padrone di casa a spuntarla, chiudendo il match sul filo di lana per 16-14 e conquistando due punti preziosi al termine di un derby intenso e combattuto.

Tabellino Punti:

Amati 4, Mele 8, Mosca 0, Clerico 11, Piletta 9, Trivellato 0, Severino 0, Nicolo 8, Spina 8, Varesano n.e. , Mantovan n.e., Noaca L1, Malavolta L2

Asd Occhieppese Pallavolo - Conad Teamvolley 3-2 (16/25, 25/23, 25/20, 16/25, 16/14)