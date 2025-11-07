Bocce: la San Secondo Bennese vince a Varallo

A Varallo, nel bocciodromo di frazione Creola, si è conclusa la gara con sistema a poule, riservata a 16 formazioni a terne CCC, valida per la "Coppa Città di Varallo".
Ha vinto la San Secondo Bennese che schierava Luca Bosco, Marco Barattino, Marco Consolini, che in finale ha superato, con il punteggio di 6-4 la Quaronese di Francesco Amadi, Mariano Bianchi, Massimo Mazzola.
Terzo posto per Romagnanese con Marco Toietti, Gabriele Mazzola, Claudio Sigismondi e Valle Vigezzo con Luca Barbieri, Alessio Bonzani, Ezio Margaroli.
Hanno arbitrato Santino Rotti e Livio Debernardi.