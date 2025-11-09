Ysangarda Trail: Magagna e Bertone trionfano nella 20ª edizione nella Baraggia

Oggi domenica 9 novembre è tornata l’Ysangarda Trail, l’affascinante corsa podistica all’interno della Riserva Naturale della Baraggia, che quest’anno ha festeggiato il suo 20º anniversario. La manifestazione, organizzata dall’A.S.D. Sport e Natura, ha riportato gli appassionati di trail a correre immersi nella natura, tra sentieri e paesaggi suggestivi.

La gara ha visto Federico Magagna dell’A.S.D. Climb Runners conquistare la prima posizione con un tempo di 1:10:07, seguito da Simone Terragnolo (Trail Running Valsessera, 1:20:15) e Simone Cheria 200 (1:21:09).

Tra le donne, a imporsi è stata Catherine Bertone (Atletica Sandro Calvesi) con 1:25:58, piazzandosi 10ª nella classifica generale, davanti a Silvia Guenzani (G.S. Fulgor Prato Sesia, 1:27:32) e Beatrice Lanza (Pietro Micca Biella Running, 1:28:28).

La classifica generale nelle foto

Km 19 femminile: 1° Bertone Catherine (Atletica Sandro Calvesi) 01:25:58, 2° Guenzani Silvia (G.s. Fulgor Prato Sesia) 01:27:32, 3° Lanza Beatrice (Pietro Micca Biella Running) 01:28:28, 4° Capuano Giada 01:36:16, 5° Moia Monica (A.s.d. Bognanco) 01:37:52, 6° Marovino Gloria (Sport & Natura Running Team) 01:39:25, 7° Vigna Ton Michela (Avis Ivrea) 01:44:56, 8° Orlarej Rosa (Podistica Dora Baltea) 01:46:06, 9° Huynh Thi Mai Linh 01:48:46, 10° Barchietto Francesca 01:52:20, 11° Casasola Raffaella 01:52:29, 12° Trinchero Michela 01:52:34, 13° Rinolfi Daria 01:54:01, 14° Muraro Maria (G.s. Fulgor Prato Sesia) 01:54:34, 15° Falla Silvia (Atletica Candelo) 01:54:37, 16° Stroe Ioana Andreea (Unione Giovane Biella) 01:56:20, 17° Martinotti Clara (A.s.d. U.s. Sanfront Atletica ? ) 01:56:28, 18° Mussetta Sara 01:56:30, 19° Baldissero Loretta 01:57:38, 20° Gerboni Francina (A.s. Gaglianico 74) 01:58:27, 21° Siviero Michela (La Vetta Running) 02:00:20, 22° Disderi Cristina (Pietro Micca Biella Running) 02:02:03, 23° Iacoblev Mihaela (G.s. Interforze Torino) 02:02:24, 24° Demiliani Marilena (Amatori Sport Asd) 02:02:41, 25° Gaia Nathalie 02:08:04, 26° Leone Miriam 02:08:15, 27° Mezzacapo Ernestina (Running Club Torremaggiore) 02:10:43, 28° Laterza Elena (Pietro Micca Biella Running) 02:15:42, 29° Maffeo Oriana (Atletica Gaglianico ? ) 02:15:58, 30° Lovison Cinzia (-----) 02:16:20, 31° Pagliara Alessia 02:16:43, 32° Rosso Chiara 02:17:11, 33° Tessari Rita (Polisportiva Pregnanese) 02:22:01, 34° Papin Barbara 02:32:14, 35° Fabiano Stefania 02:32:16, 36° Delaidotti Gianna (A.s. Gaglianico 74) 02:50:05.

km 19 maschile 1° Magagna Federico (A.s.d. Climb Runners) 01:10:07, 2° Terragnolo Simone (Trail Running Valsessera) 01:20:15, 3° Cheria Simone 01:21:09, 4° Pellanda Filippo 01:23:33, 5° De Santo Matteo (Amron Team) 01:23:53, 6° Bergamaschi Gianluca 01:24:31, 7° Pianoforte Luca (A.s.d. Climb Runners) 01:24:38, 8° Signorini Nicolò (La Vetta Running) 01:25:26, 9° Pellegrino Mauro (La Vetta Running) 01:25:40, 10° Colombi Matteo (A.s.d. Climb Runners) 01:25:59, 11° Motta Lorenzo (La Vetta Running) 01:26:12, 12° Folli Andrea (G.s. Fulgor Prato Sesia) 01:26:16, 13° Vineis Umberto 01:26:32, 14° Russo Edoardo (Unione Giovane Biella) 01:27:10, 15° Gallo Giovanni Paolo 01:27:41, 16° Ramponi Giovanni Maria (Atletica 99 Vittuone) 01:27:53, 17° Borello Davide 01:27:55, 18° Vigolo Nicolò 01:28:24, 19° Pianella Marco 01:28:26, 20° Mura Mattia (A.s.d. Climb Runners) 01:28:59, 21° Medea Fabrizio (Gruppo Amici Corsa Pettinengo) 01:29:05, 22° Ubertalli Giacomo (Pietro Micca Biella Running) 01:29:35, 23° Depaoli Emanuele Giovanni (G.s. Fulgor Prato Sesia) 01:30:41, 24° Maiandi Lorenzo (Bio Correndo Avis) 01:30:46, 25° Allieta Andrea 01:31:07, 26° Lovati Davide (La Vetta Running) 01:31:22, 27° Lahrich Mouhcine 01:31:49, 28° Costantin Paolo (A.s.d. Caddese) 01:31:55, 29° Di Palma Emiliano (Amron Team) 01:32:42, 30° Florio Federico 01:32:51, 31° Beltrami Guglielmo (Unione Giovane Biella) 01:33:06, 32° Cappon Riccardo (Triathlon Novara) 01:33:16, 33° Moggio Filippo (-----) 01:34:02, 34° Rojas Fernando Andres 01:34:06, 35° Marciano Eric (Pietro Micca Biella Running) 01:34:49, 36° Giovine Andrea 01:35:11, 37° Corona Mauro (G.s.a. Valsesia) 01:35:20, 38° Perotto Luca 01:35:50, 39° Bongiovanni Emanuele 01:35:58, 40° Bernardi Giovanni 01:36:19, 41° Masera Dante 01:36:22, 42° Galliani Alessandro (Atletica Santhia) 01:36:46, 43° Venditti Matteo (I Sentieri Dei Gatti) 01:37:26, 44° Osiliero Valentino (A.s. Gaglianico 74) 01:37:32, 45° Gremmo Stefano 01:37:54, 46° Bovio Alessandro (Atletica Bellinzago) 01:38:14, 47° D'eredità Stefano (I Sentieri Dei Gatti) 01:38:42, 48° Schiapparelli Gianni (La Vetta Running) 01:39:28, 49° Leonino Ezio (Apd Pont Saint Martin) 01:39:28, 50° De Mori Claudio (Atletica Santhia) 01:39:30, 51° Barreca Daniele 01:40:19, 52° Ferraris Francesco (Gs Favaro) 01:40:22, 53° Fiori Federico 01:40:37, 54° Trivero Daniele (Amron Team) 01:40:39, 55° Cinus Luca (Asd Trail Monte Casto) 01:40:43, 56° Bresciani Alberto (G.a.o. Oleggio) 01:41:40, 57° Facchin Daniele (G.s. Castellania) 01:42:40, 58° Ginepro Massimiliano 01:43:40, 59° Ferraro Fogno Federico (G.s. Ermenegildo Zegna) 01:43:57, 60° Pilotto Denis 01:44:07, 61° Stazzoni Alessandro 01:44:19, 62° Sizano Davidw 01:44:32, 63° Negri Flavio 01:44:35, 64° Bonfante Giovanni (A.s. Gaglianico 74) 01:45:01, 65° Bertoni Gregorio 01:45:18, 66° Lorenzoni Giovanni (Pietro Micca Biella Running) 01:45:24, 67° Michelizzi Salvatore 01:45:50, 68° Belli Corrado (Pietro Micca Biella Running) 01:45:52, 69° Donna Luca (Asd Trail Monte Casto) 01:45:56, 70° Migazzo Corrado 01:46:13, 71° Poletti Roberto (G.s. Fulgor Prato Sesia) 01:46:36, 72° Fantasia Nicola (Pietro Micca Biella Running) 01:47:25, 73° Cecchetti Alberto (Pietro Micca Biella Running) 01:47:30, 74° Formaggio Giorgio 01:49:34, 75° Gioscia Maurizio (G.s. Fulgor Prato Sesia) 01:49:44, 76° Santi Amantini Valentino 01:50:31, 77° Masoero Stefano (Olimpia Runners) 01:50:40, 78° Serra Giuseppe (Podistica Dora Baltea) 01:51:21, 79° Soprana Marco (G.s. Interforze Torino) 01:51:30, 80° Donato Roberto (G.s. Interforze Torino) 01:51:35, 81° Lovison Alberto (Asd Splendor 1922) 01:51:39, 82° De Sensi Gennaro Gian Luca (Gs Favaro) 01:51:47, 83° Belle Adriano 01:52:11, 84° Cerello Stefano 01:52:25, 85° Perona Paolo 01:52:28, 86° Milanesio Simone (Asd Trail Monte Casto) 01:52:50, 87° Caucino Fabio (-----) 01:53:20, 88° Destefanis Raffaele (Atletica Gaglianico ? ) 01:53:24, 89° Matinata Nicola (Volpi D'invò) 01:53:31, 90° Cordera Andrea 01:53:35, 91° Guala Matteo 01:54:07, 92° Cicottino Maurizio (Bio Correndo Avis) 01:54:46, 93° Venturin Alessandro (Pietro Micca Biella Running) 01:56:17, 94° Venturin Carlo (Pietro Micca Biella Running) 01:56:18, 95° Pivotto Simone (I Sentieri Dei Gatti) 01:56:33, 96° Da Roit Daniele (La Vetta Running) 01:56:44, 97° Elia Claudio (G.s. Interforze Torino) 01:56:46, 98° Deandrea Danilo (Amici Del Mombarone) 01:56:53, 99° Di Genua Gianluca (Podistica Vigliano) 01:57:35, 100° Castaldelli Alex (Atletica Candelo) 01:57:41, 101° Borrione Roberto (Asd Bio Correndo Avis) 01:58:13, 102° Freguglia Giancarlo (Podistica Cressa 2005) 02:00:30, 103° Vigna Docchio Mauro (Podistica Dora Baltea) 02:01:52, 104° Pellanda Franco (Pietro Micca Biella Running) 02:01:57, 105° Zampicinini Mario (A.s.d. Run And Trail) 02:04:18, 106° Tosalli Enrico (Amatori Sport Asd) 02:04:35, 107° Barbirato Roberto (Atletica Candelo) 02:05:46, 108° Mello Rella Paolo (A.s. Gaglianico 74) 02:07:23, 109° Moirano Filippo 02:08:05, 110° Zennaro Davide 02:08:20, 111° Totaro Fabio (Running Club Torremaggiore) 02:10:44, 112° Terzaghi Enrico (G.s. Castellania) 02:12:17, 113° Gianola Mauro (G.s. Fulgor Prato Sesia) 02:16:56, 114° Mosca Rudy (-----) 02:18:59, 115° Napolitano Giuseppe (Atletica Candelo) 02:19:38, 116° Calzone Luca (G.s. Fulgor Prato Sesia) 02:21:35, 117° Chiarello Gianni (Runaway Milano A.s.d.) 02:22:09, 118° Biadene Alessandro (Sport & Natura Running Team) 02:27:09, 119° Rossi Graziano (Pietro Micca Biella Running) 02:32:53, 120° Trivellato Tiziano (Atletica Candelo) 02:50:11.

km 12 femminile: 1° Di Vincenzo Miriam (Unione Sport. Atletica Cafasse) 00:55:51, 2° Young Rachele (Podistica Valchiusella ? ) 00:56:41, 3° Bernardi Selena 00:58:40, 4° Ganis Giorgia (Asd Inrun) 01:00:36, 5° Egitto Amelie (G.a.o. Oleggio) 01:00:54, 6° Bellardone Paola (Pietro Micca Biella Running) 01:01:42, 7° Nwolicha Elizabeth (Asd Bugella Sport) 01:02:12, 8° Gaito Sara (Asd Trail Monte Casto) 01:04:21, 9° Corniati Cecilia (A.s. Gaglianico 74) 01:05:17, 10° Zola Valentina 01:07:04, 11° Favaglioni Elisa (Bio Correndo Avis) 01:10:27, 12° Beccaria Paola (G.s. Fulgor Prato Sesia) 01:10:44, 13° Girelli Jessica 01:10:51, 14° Garavaglia Sara (Quelli Della Via Baracca) 01:11:13, 15° Venturini Cristina (La Vetta Running) 01:11:20, 16° Paradiso Valentina 01:11:35, 17° Costa Boschetto Susy (Pietro Micca Biella Running) 01:11:57, 18° Stangalino Federica (Valdigne Triathlon) 01:13:52, 19° Mattachini Barbara (Podistica Arona) 01:13:56, 20° Mares Aurosa 01:14:09, 21° Rivellino Maria Teresa (G.s. Castellania) 01:14:16, 22° Battocchio Micaela 01:15:09, 23° Rinaldi Roberta 01:15:13, 24° Gastaldi Michela 01:15:47, 25° Barbero Laura 01:16:04, 26° Frigato Donatella (Atletica Nord Ovest) 01:16:43, 27° Barbero Paola (G.s. Fulgor Prato Sesia) 01:17:17, 28° Capittini Vanda 01:17:48, 29° Cerri Barbara (Olimpia Runners) 01:18:43, 30° Tognato Jessica (Pietro Micca Biella Running) 01:19:02, 31° Gobbo Debora (Sport & Natura Running Team) 01:19:51, 32° Mancin Sonoa 01:19:55, 33° Bertenasco Barbara (Piossasco Trail Running) 01:20:18, 34° Daguin Claudia (Asd Inrun) 01:20:50, 35° Reale Ornella (A.s. Gaglianico 74) 01:21:08, 36° Ciobanu Daniela (Sport & Natura Running Team) 01:21:47, 37° Olivetti Arianna (Asd Futuratletica Piemonte) 01:22:43, 38° Sità Marina (Sport & Natura Running Team) 01:23:17, 39° Rosselli Anna Maria (Bio Correndo Avis) 01:24:48, 40° Gervasi Luisella 01:24:50, 41° Rosa Giulia 01:25:42, 42° Gens Ada 01:26:20, 43° Andorno Cristina (G.s. La Cecca Borgomanero) 01:26:31, 44° Foglia Elena (Podistica Cressa 2005) 01:27:53, 45° Bricarello Martina (I Run For Find The Cure-alpini Trofarello) 01:28:15, 46° Conti Laura 01:28:17, 47° Rossetto Maria Rosa 01:30:42, 48° Zanirato Maria Paola (Amatori Sport Asd) 01:30:44, 49° Campagnolo Cinzia (La Vetta Running) 01:35:14, 50° Luboz Michel 01:35:55, 51° Duso Gabriella 01:38:21, 52° Gallo Elena (A.s. Gaglianico 74) 01:38:23, 53° Grabari Angela 01:38:24, 54° Costa Gaia Mariarosa 01:39:02, 55° Massaro Annamaria (La Vetta Running) 01:39:18, 56° Bellotti Cristiana (Podistica Vigliano) 01:44:28, 57° Bottoni Elvira (Podistica Vigliano) 01:44:29, 58° Milani Mara 01:48:08, 59° Pellerei Mariella (Podistica Dora Baltea) 01:56:20, 60° Cerruti Sola Mariella 01:58:13, 61° Castelletta Michela (Podistica Cressa 2005) 01:58:51, 62° Mantovan Barbara 01:59:51, 63° Gallo Piera 01:59:51, 64° Turatto Monica Giuseppina 02:00:25, 65° Zaffalon Valeria 02:29:40, 66° Cecconello Elena 02:29:42.

Km 12 maschile 1° Young Edward William (Podistica Valchiusella ? ) 00:44:36, 2° Gatti Mirko (G.a.o. Oleggio) 00:50:14, 3° Guglielmetti Claudio (G.s. Fulgor Prato Sesia) 00:50:27, 4° Crisci Policarpo (A.s. Gaglianico 74) 00:51:49, 5° Logoteta Marco (Amron Team) 00:53:07, 6° Coda Caseia Daniele (Amron Team) 00:53:32, 7° Saia Salvatore (Amron Team) 00:53:46, 8° Girelli Andrea 00:54:00, 9° Deusebio Marco 00:54:11, 10° Schiapparelli Marco 00:55:06, 11° Pasqual Cucco Massimo (Atletica Candelo) 00:55:11, 12° Osiliero Davide (La Vetta Running) 00:55:26, 13° Spina Simone (A.s.d. Climb Runners) 00:56:35, 14° Chiodi Daniele (Asd Trail Monte Casto) 00:58:29, 15° Zaghi Niki (Pietro Micca Biella Running) 00:58:32, 16° Salmistraro Emanuele (Gruppo Amici Corsa Pettinengo) 00:58:38, 17° Caucino Nicolò 00:59:05, 18° Tosetto Davide (Gruppo Amici Corsa Pettinengo) 00:59:18, 19° Vecchio Valentino (G.a.o. Oleggio) 00:59:27, 20° Milani Cristian 00:59:29, 21° Baraldi Diego 01:00:13, 22° Mello Grand Alberto (La Vetta Running) 01:00:37, 23° Linty Stefano (La Vetta Running) 01:01:54, 24° Ricotti Cristiano 01:02:01, 25° Rondinelli Antonio (Runner Varese) 01:02:12, 26° Asietti Matteo (G.s. Fulgor Prato Sesia) 01:02:37, 27° Trivero Fabio (A.s. Gaglianico 74) 01:03:06, 28° Poletto Riccardo (Pietro Micca Biella Running) 01:03:35, 29° Gariazzo Alessio 01:03:50, 30° Vettor Alessandro 01:04:07, 31° Gerardi Mattia Carlo 01:04:23, 32° Lanza Roberto (Pietro Micca Biella Running) 01:04:26, 33° Girelli Costantino 01:04:30, 34° Moscatello Maurizio 01:04:31, 35° Dorandini Lorenzo (Pietro Micca Biella Running) 01:04:36, 36° Vallone Daniele 01:05:16, 37° Zanacchi Bruno (La Vetta Running) 01:05:27, 38° Nicolello Angelo (Podistica Bairese) 01:05:29, 39° Coppa Corrado (A.s. Gaglianico 74) 01:05:44, 40° De Gaetano Riccardo 01:05:48, 41° Spanu Stefano 01:05:52, 42° Limberti Giorgio (Olimpia Runners) 01:06:05, 43° Cantele Giacomo 01:06:45, 44° Ramella Pralungo Jacopo (I Sentieri Dei Gatti) 01:06:55, 45° Carbone Claudio 01:06:56, 46° Rizzi Andrea (I Sentieri Dei Gatti) 01:07:00, 47° Blotta Egidio (Pietro Micca Biella Running) 01:07:09, 48° Albera Giacomo (Luciani Sport Team) 01:07:13, 49° Florio Alessio 01:07:17, 50° Bisoglio Claudio (A.s. Gaglianico 74) 01:07:35, 51° Congiu Paolo (A.s. Gaglianico 74) 01:09:07, 52° Bottacin Riccardo 01:09:33, 53° Bertella Edoardo 01:09:51, 54° Brustia Ivano (A.s.d. Bognanco) 01:09:56, 55° Vallini Andrea (La Vetta Running) 01:10:02, 56° Girolimetto Valeriano (Olimpia Runners) 01:10:05, 57° Clerici Gabriele (Sisport) 01:10:16, 58° Toppan Guido (A.s. Gaglianico 74) 01:10:18, 59° Tecchio Paolo (G.s. Ferrero) 01:10:20, 60° Festari Michele (G.a.o. Oleggio) 01:10:22, 61° Sella Delfo (La Vetta Running) 01:10:23, 62° Hansten Lauri 01:10:24, 63° Cavallo Valerio (La Vetta Running) 01:10:32, 64° Sgaggero Marco 01:10:32, 65° Garella Paolo (Atletica Candelo) 01:10:34, 66° Zadkovich Simone 01:10:34, 67° Ferrero Luca 01:10:37, 68° Corniani Franco (La Vetta Running) 01:10:45, 69° D'olimpio Donato (Atletica Candelo) 01:10:49, 70° Fazzari Michele 01:11:00, 71° Angaramo Fabrizio 01:11:05, 72° Ghilardi Ezio 01:11:06, 73° Martinelli Lorenzo (Pietro Micca Biella Running) 01:11:09, 74° Peretti Federico 01:11:10, 75° Mora Patrizio (A.s.d. Circuito Running) 01:11:23, 76° Dalle Rive Stefano (Pietro Micca Biella Running) 01:11:26, 77° Toppan Simone 01:11:31, 78° Maina Alessandro 01:11:42, 79° Rosso Alessandro 01:13:04, 80° Ferraro Fogno Giacomo 01:13:09, 81° Tarroni Simone 01:13:29, 82° Schiapparelli Claudio (Pietro Micca Biella Running) 01:13:48, 83° Rosso Michele (La Vetta Running) 01:13:55, 84° Gaià Gianni 01:14:13, 85° Cresta Riccardo (La Vetta Running) 01:14:24, 86° Guglielmi Enzo 01:14:34, 87° Botalla Andrea (Olimpia Runners) 01:14:38, 88° Migazzo Alberto (La Vetta Running) 01:14:45, 89° Sella Masssimo 01:14:55, 90° Seregni Marco 01:15:02, 91° Dell'orco Davide (G.s. Ermenegildo Zegna) 01:15:11, 92° Musso Alberto (Atletica Candelo) 01:15:20, 93° Cortese Maurizio (Pietro Micca Biella Running) 01:15:42, 94° Bianco Giuseppe (Atletica Nord Ovest) 01:16:00, 95° Zanola Samuele 01:16:45, 96° Pivotto Valerio (Pietro Micca Biella Running) 01:16:56, 97° Murdaca Roberto (A.s. Gaglianico 74) 01:17:05, 98° Venegoni Massimo Angelo 01:17:08, 99° Cinguino Davide 01:18:00, 100° Gaggianese Andrea (G.s. Castellania) 01:18:40, 101° Lancione Antonio (Gsd Verrone) 01:18:43, 102° Bartolozzi Paolo (Podistica Dora Baltea) 01:19:47, 103° Cravini Marco (Amici Del Mombarone) 01:19:57, 104° Pizzato Etienne 01:20:10, 105° Bazzani Roberto (-----) 01:21:06, 106° Longoni Angelo (G.s. Castellania) 01:21:12, 107° Zonca Nicola (G.s. Fulgor Prato Sesia) 01:21:13, 108° Madarena Ettore 01:21:32, 109° Marchetto Corrado (La Vetta Running) 01:21:32, 110° Mazzarotto Stefano 01:21:50, 111° Costa Aldo (Podistica Vigliano) 01:21:53, 112° Bernardi Luciano (Pietro Micca Biella Running) 01:22:02, 113° Cossar Matteo 01:22:11, 114° Lucia Andrea (La Vetta Running) 01:22:18, 115° Zanellato Maurizio (G.s. Castellania) 01:22:24, 116° Motta Giovanni 01:23:16, 117° Trentin Mauro (Runaway Milano A.s.d.) 01:23:18, 118° Bocchino Michele 01:23:31, 119° Scaglia Lorenzo (Olimpia Runners) 01:24:03, 120° Giacomone Paolo 01:24:51, 121° Fizzotti Diego 01:26:01, 122° Padovan Massimo 01:26:06, 123° Balzarro Mirco (Podistica Cressa 2005) 01:27:51, 124° Casini Fabiano (Podistica Vigliano) 01:27:51, 125° Bloise Carmelo (La Vetta Running) 01:28:05, 126° Cavallini Bruno (Atletica Rub. F.lli Frattini) 01:28:12, 127° Guasti Giorgio 01:35:56, 128° Aglietta Alberto (La Vetta Running) 01:39:19, 129° Vidach Valter (Quelli Della Via Baracca) 01:39:53, 130° Minetto Gianni (G.s. Chivassesi) 01:49:27, 131° Giletta Paolo 01:49:44, 132° Bellè Alex 01:50:13, 133° Colombo Mauro 01:58:02, 134° Ceccon Gianni Giovanni (Podistica Vigliano) 02:05:36, 135° Ascari Marco 02:06:48.