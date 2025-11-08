Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate a Roppolo, corteo con la Banda Musicale FOTO e VIDEO

Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate a Roppolo, corteo con la Banda Musicale (servizio di Angela Lobefaro per newsbiella.it)

Giornata di celebrazioni a Roppolo per la Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Alla Santa Messa delle 10 di oggi, 8 novembre, nella chiesa parrocchiale in memoria dei Caduti, è seguito il corteo per le vie del paese, sulle note della Banda Musicale, con deposizione della corona d'alloro ai monumenti di Roppolo Piano, Parco dei Caduti e Roppolo Castello.

Alla manifestazione hanno preso parte cittadini, associazioni ed istituzioni locali. Al termine, ha avuto luogo un rinfresco al salone polivalente, offerto dall'amministrazione comunale.