Rugby, Biella Rugby non riesce nell'impresa e finisce 26–47 contro HSB Colorno

Biella, Cittadella del Rugby di Biella – domenica 9 novembre 2025

Coppa Italia, III giornata

BIE-COL Biella Rugby v HSB Colorno 26–47 (7-19)

Marcatori p.t. 5’ m. Tabet tr. Wentzel (7-0),13’ m. Bozzoni tr. Cantoni (7-7), 27’ m. Villalba tr Cantoni (7-14),39’ m. Villalba tr. Cantoni (7-19); s.t. 45’ m. Popescu tr. Cantoni (7-26), 46’ m. Nastaro tr. Wentzel (14-26), 50’ m. Morel tr. Wentzel (21-26), 54’ m. Bozzoni tr. Cantoni (21-33), 58’ m. Nastaro n.t. (26-33), 73’ m. Gelos tr. Cantoni (26-40), 79’ m. Cupo tr. Cantoni (26-47)

Biella Rugby Club: Tabet; Moretti (45’ Morel), Foglio Bonda (cap.), Dapavo (61’ Salussolia), Nastaro; Wentzel, Besso; Mondin (41’ Passuello), Barilli, T. Ouattara (52’ Dabalà); Eschoyez, G. Loretti (35’ L. Loretti); Vecchia (45’ Zavallone), Casiraghi (45’ Sorbera), M. Ouattara (45’ Maina)

All. Benettin

HSB Colorno: Villalba; Moore, Gelos, Lenzi (53’ Cattaneo), Bozzoni (71’ Cupo); Cantoni, Ventrasca (71’ E. Agnelli); Popescu (cap.), Mengoni (64’ Ledesma), Tontini; Ghilardi (52’ Koffi), Cannata; Cordì (41’ Ascari), Nisica (56’ Bruzzi) (74’ G. Agnelli), Bruzzi (51’ Garziera)

All. Garcia

Arb. Lorenzo Pedezzi (Brescia)

AA1 Riccardo Angelucci (Livorno) AA2 Antonio Luzzi (Torino)

Calciatori: Wentzel (Biella Rugby) 3/4; Cantoni (HSB Colorno) 6/7

Cartellini: 43’ giallo a Tabet (Biella Rugby)

Note: Campo in buone condizioni, giornata soleggiata, circa 13°, presenti allo Stadio circa 800 spettatori.

Punti conquistati in classifica: (Biella Rugby) 1, (HSB Colorno) 5

Player of the Match: Filippo Bozzoni (HSB Colorno)



Biella cede con onore davanti al proprio pubblico al termine di un match intenso e vibrante, nel terzo turno di Coppa Italia. Il Colorno si impone 47–26, ma deve sudare più del previsto per contenere una squadra biellese capace di reagire, rialzarsi e rendere la partita viva fino all’ultimo quarto d’ora.

L’avvio è di marca gialloverde: al 5’ Tabet finalizza e Wentzel trasforma per il 7–0 che infiamma gli spalti della Cittadella. Colorno però risponde con esperienza e concretezza, trovando tre mete nel primo tempo per un parziale di 7–19.

Nella ripresa Biella, nonostante l’inferiorità numerica temporanea per il giallo a Tabet al 43’, trova energie e orgoglio: Nastaro e Morel firmano due mete in rapida successione, riportando il punteggio sul 21–26 e riaprendo di fatto il match. Il pubblico crede nella rimonta, ma la profondità e la qualità della panchina di Colorno fanno la differenza nel finale. Gli ospiti allungano con Bozzoni, Gelos e Cupo, fissando il 26–47 conclusivo.

Biella chiude con un punto di bonus offensivo meritato.

Alberto Benettin, coach Brc: “Ancora una volta, inizio con i ringraziamenti al nostro pubblico che nonostante le sconfitte continua ad essere numerosissimo e a spingerci durante tutta la partita. Purtroppo non è stata la partita che volevamo. Avevamo obiettivi in attacco e difesa, i primi sono stati raggiunti quasi sempre, ma la difesa è stata carente: gli avversari ci bucano troppo facilmente e segnano troppe mete. Siamo contenti per metà. C’è ancora amaro in bocca. Siamo stati vicini a raggiungere i nostri avversari sulla metà della ripresa, là dovevamo continuare e chiudere, invece abbiamo lasciato troppo spazio agli altri. Siamo ancora lontani anche da Colorno, che non è tra le squadre più forti del campionato, ma che oggi si è dimostrato più forte di noi”.