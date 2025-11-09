Simulata a Oropa la ricerca di un fotografo scomparso: in azione 40 soccorritori, cani e droni FOTO

Ieri, 8 novembre a Oropa (BI), il gruppo regionale cinofili del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese ha organizzato una grande esercitazione di ricerca dispersi.

Hanno partecipato:

6 Unità Cinofile operative provenienti da tutta la regione

1 Istruttore Nazionale Cinofili

5 Piloti di Droni provenienti da tutta la regione

1 Tecnico specializzato in ricerca dispersi

30 Operatori delle varie stazioni della delegazione Biellese

1 Medico

1 Infermiere

La giornata si è svolta con la simulazione di ricerca di un fotografo in seguito al suo mancato rientro a casa.

La famiglia che ha lanciato l'allarme di mancato rientro sapeva che l'uomo era impegnato a realizzare un set fotografico per immortalare un cliente in volo sulle creste della zona con un parapendio.

È stato simulato l’aggancio della cella telefonica del disperso da parte delle autorità, le squadre hanno quindi battuto la zona ritrovando il fotografo che si era smarrito e infortunato nel bosco mentre andava alla ricerca del cliente precipitato con il proprio parapendio durante il volo.

Mentre una squadra si occupava della stabilizzazione e del recupero del fotografo, le altre hanno proseguito alla ricerca del parapendista che è stato ritrovato incosciente e traumatizzato su un albero a 10 m di altezza (si trattava di un manichino si 80 kg di peso precedentemente posizionato dagli organizzatori dell'esercitazione.

2 tecnici hanno risalito la pianta, messo in sicurezza e stabilizzato il paziente tramite immobilizzazione del rachide e proceduto con la calata al suolo dove è intervenuta l’equipe sanitaria che ha iniziato le manovre di rianimazione ed il successivo trasporto a valle.