08 novembre 2025, 19:40

Lite dai toni accesi a Cossato, ferita una giovane

Lite dai toni accesi a Cossato, ferita una giovane (foto di repertorio)

Una lite dai toni accesi e dai contorni poco chiari è avvenuta nella giornata di ieri, 7 novembre, nel comune di Cossato. Dalle ricostruzioni delle forze dell'ordine, sarebbero rimasti coinvolti un residente e un gruppo di ragazzini. Nell'alterco sarebbe rimasta ferita anche una giovane. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti del caso.

g. c.

