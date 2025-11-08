Lite dai toni accesi a Cossato, ferita una giovane

Una lite dai toni accesi e dai contorni poco chiari è avvenuta nella giornata di ieri, 7 novembre, nel comune di Cossato. Dalle ricostruzioni delle forze dell'ordine, sarebbero rimasti coinvolti un residente e un gruppo di ragazzini. Nell'alterco sarebbe rimasta ferita anche una giovane. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti del caso.