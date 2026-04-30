Angelico: -50% sul secondo capo a Gaglianico (Biella)

Dal 30 aprile all’11 maggio, Angelico apre le porte dello store di Gaglianico (Biella) con una promozione esclusiva dedicata a chi desidera rinnovare il proprio guardaroba con qualità e stile.

Per un periodo limitato, sarà infatti possibile approfittare di un’offerta speciale: 50% di sconto sul secondo capo meno caro, una formula pensata per incentivare abbinamenti completi e scelte di stile più ricercate.

Un’occasione per rinnovare il guardaroba

All’interno dello store Angelico di Gaglianico, i clienti potranno trovare un’ampia selezione di capi uomo e donna:

abiti, giacche, pantaloni, camicie e capispalla pensati per accompagnare ogni momento della giornata, dal lavoro agli eventi più importanti.

La promozione permette di combinare diversi articoli, creando outfit completi con un vantaggio concreto sul prezzo finale. È l’occasione ideale per costruire look coordinati, giocare con gli abbinamenti e investire in capi versatili e di qualità.

Qualità biellese e stile senza tempo

Angelico rappresenta da sempre un punto di riferimento nel panorama tessile italiano. Nato nel cuore del distretto di Biella, il brand unisce tradizione manifatturiera e design contemporaneo, offrendo capi curati nei dettagli e realizzati con materiali selezionati.

Questa iniziativa è un’opportunità concreta per avvicinarsi al mondo Angelico, scoprendo collezioni che coniugano eleganza, comfort e versatilità.

Dettagli della promozione

Quando: dal 30 aprile all’11 maggio

dal 30 aprile all’11 maggio Dove: esclusivamente presso lo store Angelico di Gaglianico (Biella)

esclusivamente presso lo store Angelico di Gaglianico (Biella) Offerta: 50% di sconto sul secondo capo meno caro

50% di sconto sul secondo capo meno caro Condizioni: promozione non cumulabile con altre offerte in corso

Un invito a vivere un’esperienza di shopping autentica, direttamente nel cuore della tradizione tessile biellese, dove ogni capo racconta una storia di qualità, stile ed eleganza.

Mappa: https://maps.app.goo.gl/eWSTW97BY2Teok966

INDIRIZZO: Via Cairoli, 67 – Gaglianico (BI)

TELEFONO: 015 2548801