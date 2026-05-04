Cavalli avvistati in Burcina: di chi sono? FOTO

Due cavalli liberi nei boschi della Burcina. È quanto segnalato da un lettore, che ha riferito la presenza degli animali nella zona “Gallinit”, sopra il sentiero dove si trova l’acquedotto.

Secondo quanto riportato, i cavalli sarebbero stati avvistati nel corso della giornata di ieri, domenica 3 maggio, e la situazione è stata prontamente segnalata al numero unico di emergenza 112. Al momento, tuttavia, non è chiaro a chi appartengano né se si tratti di animali fuggiti da qualche proprietà privata.

L’area interessata è quella del Parco Burcina Felice Piacenza, molto frequentata da escursionisti e famiglie, soprattutto nei fine settimana. La presenza di animali di grossa taglia lasciati incustoditi potrebbe rappresentare un potenziale rischio, sia per chi percorre i sentieri sia per la sicurezza degli stessi cavalli.

Non si esclude che gli animali possano essersi allontanati autonomamente da un recinto o da un’area di pascolo nelle vicinanze.