Le gare di motonautica di Viverone raccontate dal fotografo biellese Roberto Marchisotti FOTO

Dallo sci al rally, dalle moto alle auto da corsa, fino alla Formula 1: l’obiettivo del fotografo biellese Roberto Marchisotti ha saputo raccontare lo sport in ogni sua sfumatura, di giorno e di notte, con il sole o sotto la pioggia.

Nel corso della sua carriera, Marchisotti ha immortalato momenti iconici di numerose discipline, distinguendosi per tecnica e passione. Tra i suoi lavori più particolari ci sono anche gli scatti realizzati a Viverone, durante le prima gare di motonautica organizzate nel lago, dove la combinazione tra velocità, acqua e luce metteva alla prova anche i fotografi più esperti.

“Non era un semplice lavoro – racconta Marchisotti – perché dovevi calibrare bene la luce, i riflessi dell’acqua e il fatto che scattavi a distanza. Dal mattino presto al pomeriggio inoltrato portavo a casa un lavoro immenso. Era un impegno importante, ma che ha sempre dato grandi soddisfazioni”.

Marchisotti dunque, anche in questo frangente, si è dimostrato un fotografo completo, capace di catturare l’energia e l’adrenalina dello sport, ma anche la dedizione e la fatica che si nascondono dietro ogni gara.