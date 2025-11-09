Basket serie C: una Genova amara per il Teens

Finisce 84-76 in favore della squadra ligure il match di ieri sera sabato 8 novembre

La prima sconfitta stagionale per gli arancioni blu dopo le 7 vittorie consecutive é maturata dopo una partita con alti e bassi dove, a onor del vero, la squadra di casa ha prodotto una prova superlativa per precisone al tiro e presenza a rimbalzo.

Dal canto suo, il Teens ha tentato in tutti i modi di portare a casa la partita, ma condizionato dai falli e con il roster non al completo (assente capitan Zimonjic per problemi di salute, e Raspino a riposo per un fastidio alla caviglia, in via di guarigione) ha ruotato solo con 8 giocatori.

Partita come sempre combattuta risolta dai genovesi negli ultimi minuti del quarto quarto.

Ecco i tabellini:

Blair 25, Gagliano 12, Cardani 12, De Bartolomeo 9, Roncarolo 8, Caroli 6, Leone 2, Pieropan 2, Raspino ne, Magnolo ne.