Falsi sms inviati per “importanti comunicazioni”. L'ASL Biella segnala: “Non rispondete, fate attenzione”

Sono sempre più frequenti le segnalazioni di potenziali truffe che mettono a rischio le nostre finanze. Sia sul web sia nella realtà di tutti i giorni gli stratagemmi si stanno affinando sempre di più, come descritto e raccontato più volte sulle cronache nazionali e locali.

L'ultimo caso l'ha riportato l'ASL di Biella sui propri canali social: “Attenzione. Stanno circolando sms falsi che invitano a contattare con urgenza un numero telefonico per 'importanti comunicazioni'. Questi messaggi non provengono dall’ASL Biella ma si tratta di un tentativo di truffa. Invitiamo i cittadini a non rispondere e a non chiamare i numeri indicati. Per qualsiasi dubbio o verifica, vi invitiamo a contattare direttamente i nostri uffici URP: 015.15153968 oppure via email urp@aslbi.piemonte.it”.

La prudenza non è mai troppa: si consiglia sempre di verificare e, in caso di dubbio, informare prontamente le forze dell'ordine segnalando la problematica vigente”.