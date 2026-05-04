Salussola, festa patronale di San Pietro Livita tra processione e momenti di comunità FOTO

Fine settimana di festa a Salussola per la festa patronale di San Pietro Livita, un appuntamento tradizionale che ha coinvolto l’intera comunità con momenti religiosi, istituzionali e di aggregazione.

Tra gli eventi principali si è tenuta la tradizionale processione che ha visto il percorso da Dolcenengo fino a Salussola, con la partecipazione dei fedeli lungo il tragitto.

Nel pomeriggio di sabato 2 maggio si sono invece svolti i momenti istituzionali e gli appuntamenti dedicati alla comunità, che hanno rappresentato un’occasione di incontro e partecipazione per cittadini e associazioni del territorio.

“Un buon modo per far sentire il territorio al nostro fianco”, ha commentato il sindaco di Salussola, Manuela Chioda, sottolineando il valore della festa come momento di coesione sociale.