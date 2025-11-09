Calcio biellese, i risultati di oggi domenica 9 novembre

Domenica 9 novembre si è vissuta una intensa giornata di calcio nei campionati locali, con partite combattute e qualche sorpresa sui campi biellesi.
Nel massimo campionato regionale, in Eccellenza, girone A, Aygreville Calcio e Città di Cossato si dividono la posta in palio con un pareggio per 1-1, mentre Calcio Settimo espugna il campo della Fulgor Chiavazzese R.V. vincendo 2-1.
Nel girone A di Promozione, la sfida tra Ce.Ver.Sa.Ma. Biella e Gravellona San Pietro termina in parità per 1-1, con entrambe le squadre che guadagnano un punto prezioso.
Passando alla Prima Categoria, girone B, il Ponderano centra una convincente vittoria sul campo dell’E. De F. Saint-Christophe per 3-0. Pareggio invece tra Mappanese e Valle Cervo Andorno (1-1), mentre Ardor S. Francesco Corio batte 3-1 le Torri Biellesi. Grande successo per Valle Elvo, che domina 4-1 contro il Gaglianico C.S.I.
Infine, in Seconda Categoria, girone B, la Valdilana Biogliese batte 1-0 il Santhià 1903, mentre il S. Rocco si aggiudica il match contro il Vigliano con un combattuto 3-2.