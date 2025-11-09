Pallavolo, Team Volley: cinque set e un punto contro l’imbattuta Moncalieri

Primo ko casalingo per il TeamVolley, dopo cinque set di battaglia sul campo amico di Lessona contro l’imbattuta Ascot Moncalieri , realtà di vertice del girone nazionale di Serie B2. Il 2-3 finale regala un punticino che permette alle biancoblù di muovere ancora la classifica.

CRONACA

Solito 6+1 per le padrone di casa. Caimi palleggio e Filippini opposto, Diego e Bordignon in banda, Bonini e Barbonaglia centrali, capitan Fizzotti libero.

Partenza di primo set ad alta intensità: per strappare il primo punto, al TeamVolley occorre uno scambio eterno. Diego e Filippini scavano un piccolo solco ma le ospiti rientrano con uno 0-4. I primi errori dell’Ascot hanno un peso: la panchina avversaria chiama il tempo dopo una linea pestata in pipe, valsa il 12-9. L’equilibrio persiste, le biancoblù conducono ma non scappano. Moncalieri ricuce e passa sul 18-19 su un attacco a rete di Filippini, coach Bellagotti chiama time-out. Funziona: è ancora l’opposto lessonese a martellare la diagonale del 21-19 che costringe la panchina torinese al tempo. L’Ascot non molla e sfrutta tutto il roster, l’inerzia però è girata: il 25-21 arriva da un attacco largo delle avversarie.

L’Ascot reagisce già dal primo pallone della seconda frazione e vola sul 2-5. Nella metà campo biancoblù c’è troppa confusione: sul 3-7 è già time-out. Moncalieri attacca e mura meglio, il gap può solo allargarsi perché le imprecisioni del TeamVolley sono troppe. Sul 10-16 il gioco è ancora fermo, il dato sulla battuta è in rosso. Le torinesi provano a complicarsi la vita da sole, Diego e Filippini forzano il time-out ospite sul 17-19 ma Moncalieri torna a condurre il gioco. Sul 18-22 entra Cavaliere al servizio, poco dopo debuttano anche Daffara e Macchieraldo. Seconda rimontina lessonese sul 21-23, Bordignon e socie annullano un set-point ma nello scambio successivo arriva la diagonale del 22-25.

Avvio di terzo set positivo per il TeamVolley, che gioca contro le mani avversarie e allunga sul 5-2; con tre punti di fila il discorso però è di nuovo aperto. A muro Moncalieri è più efficace, mentre nella metà-campo lessonese solo Macchieraldo (rimasta in sestetto) riesce a chiudere le linee sottorete. Il pacchetto centrale cambia ancora quando Bonini lascia il posto alla rientrante Barbonaglia. Dopo il muro dell’11-14 coach Bellagotti può solo fermare il gioco, anche perché le padrone di casa sono in scia soprattutto per le imprecisioni avversarie. L’inerzia fa inversione a U. Un parzialino di 3-0 regala il 17-17 che spinge l’Ascot a spendere un time-out, poi bissato sul 19-18. Macchieraldo inchioda stretto il 22-18 e mura fortissimo, il 25-19 arriva ineluttabile dopo un attacco largo.

Quarta frazione che riparte nel segno dell’equilibrio e di percentuali basse in battuta, da ambo i lati. Qualche scollegata difensiva permette a Moncalieri di andare sul +3, favore ricambiato con ben quattro errori di fila. Il primo tempo ospite è sul 9-8: sette punti del TeamVolley sono stati forniti direttamente dall’Ascot. Non può durare: Moncalieri ne ha di più e vola via, sull’11-15 coach Bellagotti richiama la truppa a rapporto. Lo svantaggio non si accorcia, anzi: sul 16-22 entrano Daffara e Sola per una staffetta rapida, seguite da Cavaliere. Il 19-25 a muro rimette in bolla il computo dei set.

Il tie-break è la solita roulette. Un salvataggio folle di Fizzotti vale il 2-2, messo poi a terra da Macchieraldo. L’Ascot trova tanti attacchi buoni e si porta sul 3-6, il TeamVolley rientra dal time-out in malo modo e la serata si compromette. Rientra Sola, si cambia comunque campo sul 4-8. Altro tempo lessonese sul 6-11, mentre cominciano a passare i titoli di coda. Il match-point arriva al secondo tentativo, sul 9-15.