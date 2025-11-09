 / Pallavolo

Pallavolo, Team Volley: cinque set e un punto contro l’imbattuta Moncalieri

Primo ko casalingo per il TeamVolley, dopo cinque set di battaglia sul campo amico di Lessona contro l’imbattuta Ascot Moncalieri, realtà di vertice del girone nazionale di Serie B2. Il 2-3 finale regala un punticino che permette alle biancoblù di muovere ancora la classifica.

CRONACA

Solito 6+1 per le padrone di casa. Caimi palleggio e Filippini opposto, Diego e Bordignon in banda, Bonini e Barbonaglia centrali, capitan Fizzotti libero.

Partenza di primo set ad alta intensità: per strappare il primo punto, al TeamVolley occorre uno scambio eterno. Diego e Filippini scavano un piccolo solco ma le ospiti rientrano con uno 0-4. I primi errori dell’Ascot hanno un peso: la panchina avversaria chiama il tempo dopo una linea pestata in pipe, valsa il 12-9. L’equilibrio persiste, le biancoblù conducono ma non scappano. Moncalieri ricuce e passa sul 18-19 su un attacco a rete di Filippini, coach Bellagotti chiama time-out. Funziona: è ancora l’opposto lessonese a martellare la diagonale del 21-19 che costringe la panchina torinese al tempo. L’Ascot non molla e sfrutta tutto il roster, l’inerzia però è girata: il 25-21 arriva da un attacco largo delle avversarie.

L’Ascot reagisce già dal primo pallone della seconda frazione e vola sul 2-5. Nella metà campo biancoblù c’è troppa confusione: sul 3-7 è già time-out. Moncalieri attacca e mura meglio, il gap può solo allargarsi perché le imprecisioni del TeamVolley sono troppe. Sul 10-16 il gioco è ancora fermo, il dato sulla battuta è in rosso. Le torinesi provano a complicarsi la vita da sole, Diego e Filippini forzano il time-out ospite sul 17-19 ma Moncalieri torna a condurre il gioco. Sul 18-22 entra Cavaliere al servizio, poco dopo debuttano anche Daffara e Macchieraldo. Seconda rimontina lessonese sul 21-23, Bordignon e socie annullano un set-point ma nello scambio successivo arriva la diagonale del 22-25.

Avvio di terzo set positivo per il TeamVolley, che gioca contro le mani avversarie e allunga sul 5-2; con tre punti di fila il discorso però è di nuovo aperto. A muro Moncalieri è più efficace, mentre nella metà-campo lessonese solo Macchieraldo (rimasta in sestetto) riesce a chiudere le linee sottorete. Il pacchetto centrale cambia ancora quando Bonini lascia il posto alla rientrante Barbonaglia. Dopo il muro dell’11-14 coach Bellagotti può solo fermare il gioco, anche perché le padrone di casa sono in scia soprattutto per le imprecisioni avversarie. L’inerzia fa inversione a U. Un parzialino di 3-0 regala il 17-17 che spinge l’Ascot a spendere un time-out, poi bissato sul 19-18. Macchieraldo inchioda stretto il 22-18 e mura fortissimo, il 25-19 arriva ineluttabile dopo un attacco largo.

Quarta frazione che riparte nel segno dell’equilibrio e di percentuali basse in battuta, da ambo i lati. Qualche scollegata difensiva permette a Moncalieri di andare sul +3, favore ricambiato con ben quattro errori di fila. Il primo tempo ospite è sul 9-8: sette punti del TeamVolley sono stati forniti direttamente dall’Ascot. Non può durare: Moncalieri ne ha di più e vola via, sull’11-15 coach Bellagotti richiama la truppa a rapporto. Lo svantaggio non si accorcia, anzi: sul 16-22 entrano Daffara e Sola per una staffetta rapida, seguite da Cavaliere. Il 19-25 a muro rimette in bolla il computo dei set.

Il tie-break è la solita roulette. Un salvataggio folle di Fizzotti vale il 2-2, messo poi a terra da Macchieraldo. L’Ascot trova tanti attacchi buoni e si porta sul 3-6, il TeamVolley rientra dal time-out in malo modo e la serata si compromette. Rientra Sola, si cambia comunque campo sul 4-8. Altro tempo lessonese sul 6-11, mentre  cominciano a passare i titoli di coda. Il match-point arriva al secondo tentativo, sul 9-15.

uff.st.team volley, s.zo.

