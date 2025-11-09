Basket femminile, prima sconfitta in casa per la Bfb

Una Bfb sciupona concede tra le mura domestiche i primi punti in classifica a Nichelino, perdendo così l'imbattibilità casalinga.

Una partita nervosa, confusa, dove le padrone di casa hanno buttato al vento tante occasioni e commettendo banali errori anche su palle non forzate. Dopo le ultime belle prestazioni, si sono rivisti i fantasmi della partita contro Arona, dove le bassissime percentuali di realizzazione avevano condizionato il match.

Dopo una partenza equilibrata, Nichelino piazzava il primo break arrivando fino al +9 a metà primo quarto. Biella provava a ricucire, ma il canestro ospite sulla sirena fissava il primo riposo a -8.

Sulla stessa falsa riga anche il secondo periodo. Equilibrato fino a metà, negli ultimi minuti la squadra lamiera iniziava a bisticciare con il canestro, mentre a Nichelino entrava tutto. Alla seconda sirena le ospiti erano in vantaggio 42 a 28.

Biella non trovava il bandolo della matassa neanche nel terzo quarto, continuando nell'imprecisione e sprecando anche facili occasioni. Durante il quarto le torinesi toccavano il massimo vantaggio di 22 punti. L'ultima frazione si apriva con un passivo di -19. Si vedevano finalmente sprazzi della vera Bfb, troppo tardi però per rimediare a tre tempi giocati al di sotto delle proprie capacità. La reazione, che avvicinava le biellesi a -9 quando mancavano quattro minuti dalla fine, veniva però contenuta da Nichelino a cui entrava ogni palla, mentre il canestro avversario sputava ancora fuori i tiri biellesi. Alla fine le ospiti portavano a casa la partita con il punteggio di 78 a 66.

Sicuramente la squadra biellese dovrà ritrovare la concentrazione e il giusto ritmo per domenica prossima, attesa nella difficile trasferta contro Academy Torino, terza forza del campionato.

BASKER FEMMINILE BIELLESE - PALLACANESTRO NICHELINO: 66 - 78 (14-22/28-42/43-62). Bfb: Habti 6, Senesi 4, Peretti, Guzzon 3, Bertaglia ne, Trucano 12, Tombolato 31, Raga 9, Raco ne, Strobino 1, Rabbachin, Vitangeli. All. Bertetti, ass.all. Riccini e Rabbachin