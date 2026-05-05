Al “Nova Fama” il Marò Massimiliano Latorre FOTO

Importante evento quello che, il 30 aprile, si è tenuto al Museo “NOVA FAMA” presso Tenuta Castello a Cerrione. È stato, infatti, presentato il libro “Il sequestro del marò” consistente nell’intervista fatta da Mario Capanna al Luogotenente della Marina Militare Italiana Massimiliano Latorre. In questo modo il Museo ha proseguito la sua attività di valorizzazione della Storia e delle persone protagoniste di questa stessa e dal momento che, proprio in questo Museo, sono custoditi i cimeli del Tenente Colonnello della Regia Marina Italiana Giuseppe Bonom (1841-1931) l’evento ha assunto una connotazione particolare in un collegamento virtuale tra la Marina del passato e quella del presente.

Il libro è stato presentato dalla direttrice del Museo Claudia Ghiraldello, alla presenza del Luogotenente, con l’intento di tratteggiare la figura di quest’uomo trovatosi al centro di una vicenda che tenne il nostro Paese con il fiato sospeso per ben dieci anni. Massimiliano Latorre con Salvatore Girone venne accusato, infatti, dell’uccisione di due pescatori indiani avvenuta il 15 febbraio 2012 al largo della costa del Kerala. Dopo parecchie traversie, sullo sfondo di spinose questioni politiche internazionali che videro opposte Italia e India, i militari vennero scagionati e il caso fu archiviato dal GIP di Roma.

La dottoressa Ghiraldello, dopo aver messo in luce l’attività umanitaria svolta dal Latorre impegnato anche in associazioni atte alla raccolta di fondi per lo studio di patologie pediatriche, ha evidenziato i molti riconoscimenti meritati da questo militare e gli ha posto parecchie domande.

L’evento è stato promosso in collaborazione con l’associazione “Salviamo il Piazzo” nella figura di Mauro Nali Sergente della Folgore e Vittima del dovere per causa di servizio durante la missione di pace in Libano ITALCON nel 1984. Il sergente ha donato alla Ghiraldello un’antica riproduzione del castello cerrionese e al Latorre il distintivo d’onore per il personale delle Forze Armate in congedo rilasciato dallo Stato Maggiore della Difesa.

La Ghiraldello ha omaggiato il Luogotenente del libro da lei scritto sulla figura del Bonom e il Luogotenente ha donato al Museo una copia del libro presentato.

Tra il pubblico c’erano anche esponenti della sezione biellese dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia tra i quali il Presidente emerito Enzo Fabris, il Vicepresidente Giancarlo Tiozzo e la consigliera Chiara Colombo. Il Presidente Candido Di Biase, impegnato in Puglia in una visita ai gruppi ANMI di Martina Franca, Statte e Taranto, ha fatto pervenire il suo plauso.

La presentazione si è conclusa con la proiezione del filmato diretto da Angelo Guarracino che, in modo coinvolgente, mette in luce la vicenda umana del marò.

A tutti i partecipanti la Ghiraldello ha donato una cartolina-ricordo sulla quale ha voluto venisse scritto il motto “Tutti insieme, nessuno indietro” dei fucilieri del Battaglione San Marco, battaglione di appartenenza del Latorre.