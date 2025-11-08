Bocce, il torneo CCDD entra nel vivo: aggiornati i risultati e la classifica FOTO

Bocce, il torneo CCDD entra nel vivo: aggiornati i risultati e la classifica

Giro di boa per il torneo a otto quadrette CCDD, che si disputa ogni giovedì presso il Jolly Club di Buronzo. La manifestazione, ormai appuntamento fisso per gli appassionati, ha visto svolgersi la quarta serata di incontri con i seguenti risultati:

Jolly Club Cortese – Piatto Sport 1-13

Jolly Club Donato – Valle Mosso Mossese 7-13

Jolly Club Mazzon – Jolly Club Garosi 5-12

Jolly Club Gili – Burcina 8-11

La classifica aggiornata è la seguente:

Jolly Club Garosi 8 punti; Jolly Club Mazzon, Piatto Sport e Valle Mosso Mossese 6; Jolly Club Cortese, Jolly Club Gili e Burcina 2; Jolly Club Donato 0.

Arbitro della serata: Paolo Carrera.