Moggio: “Un nuovo volto per il cuore di Cossato”, inaugurata la piazza dedicata a Virginia Angela Borrino FOTO e VIDEO

Nella tarda serata di oggi, venerdì 7 novembre, è stata inaugurata a Cossato la nuova piazza sorta nell’area di via Mercato, dove fino a poco più di un anno fa sorgeva la palazzina dell’ex Enel, demolita nel maggio 2024. Il nuovo spazio è stato intitolato a Virginia Angela Borrino (1880-1965), pediatra nata proprio a Cossato e figura di rilievo nella medicina e nell’impegno sociale del Novecento.

La cerimonia si è svolta alla presenza di numerosi cittadini e autorità locali come sua Eccellenza il Prefetto, il Questore, l'assessore regionale Elena Rocchi e nazionali, tra cui il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.

Il sindaco Enrico Moggio, nel suo intervento, ha espresso grande soddisfazione per la conclusione di un progetto che rappresenta, nelle sue parole, “un tassello fondamentale di un più ampio percorso di rigenerazione urbana”. “Oggi abbiamo il piacere di inaugurare ufficialmente questa bellissima piazza e di dedicarla alla memoria di una cossatese illustre – ha dichiarato il primo cittadino –. Fino a un anno e mezzo fa, questo spazio era un angolo urbano segnato dal degrado, con edifici abbandonati da oltre quarant’anni. Abbiamo scelto di intervenire acquistando l’area, progettandone la riqualificazione e reperendo i fondi necessari. Ora, grazie a questo intervento, l’ingresso della città assume un volto nuovo e accogliente”. Il sindaco ha ricordato come il progetto si inserisca in una strategia di riqualificazione più ampia, che ha già portato alla realizzazione dei nuovi uffici comunali e alla creazione di percorsi pedonali che collegano le diverse aree centrali. Ha poi anticipato i prossimi interventi previsti per i mesi a venire: la riqualificazione dell’area di via Martiri, nei pressi del ponte sul torrente Strona, e il rifacimento di piazza Angiono, cuore del municipio cittadino.

A raccontare l’iter progettuale e i primi utilizzi estivi del nuovo spazio è stato l’assessore Mariano Zinno, che ha seguito i lavori in qualità di assessore ai Lavori Pubblici e alla Cultura, quindi l'assessore l'assessore Pier Ercole Colombo.

Nel suo intervento, il ministro Pichetto Fratin ha voluto sottolineare il valore simbolico dell’iniziativa per l’intero Biellese: “Cossato è la capitale del Biellese orientale e ha sempre avuto l’ambizione e il dovere di qualificarsi, anche urbanisticamente. La creazione di spazi pubblici come questa piazza rappresenta un passo importante verso una città più vivibile e più bella. Le bonifiche e le riqualificazioni urbane – ha aggiunto – significano rendere migliore un territorio, restituendolo ai cittadini”. Il Ministro ha poi espresso apprezzamento per la scelta della dedica a Virginia Angela Borrino, figura esemplare di medico e donna impegnata. “Intitolare questa piazza a una concittadina illustre – ha detto – significa riconoscere il valore di chi ha saputo unire la professione medica a un profondo senso di solidarietà e umanità. Un gesto che onora la memoria di una donna che ha dedicato la propria vita agli altri”.