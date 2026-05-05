“Cammina, corri per chi non può”: a Biella una domenica solidale per la Neonatologia

Una mattinata di sport, partecipazione e solidarietà a favore della Neonatologia dell’Ospedale di Biella. Domenica 17 maggio 2026 torna “Corri, cammina, per chi non può”, camminata ludica e solidale a passo libero, aperta a grandi e piccoli, promossa dall’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella.

L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, rientra nel percorso di raccolta fondi pro Ospedale portato avanti dall’associazione guidata dal presidente Leo Galligani. Le risorse raccolte saranno destinate all’acquisto di una Infant Care con dispositivi per la rianimazione neonatale e di una culla termica per il trasporto neonatale interno.

Il ritrovo è previsto dalle 8.45 nel parcheggio dell’Ospedale di Biella, con preriscaldamento facoltativo dalle 9 a cura di In Sport Biella. La partenza sarà alle 10. Il percorso prevede un giro da 3,5 km per chi cammina e due giri, per complessivi 7 km, per chi corre. La partecipazione è aperta anche alle famiglie con bambini e ai cani al guinzaglio.

“Tutti sono caldamente invitati a partecipare – sottolinea Galligani – a una mattinata indimenticabile, camminando o correndo e facendo nuove amicizie, perché non è una semplice camminata solidale: è come partecipare a un vero gesto d’amore. Tutti insieme per un alto fine e un obiettivo che riguarda tutti noi: il nostro Ospedale”.