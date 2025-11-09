A Sordevolo si accende di magia: al via la XXIII edizione del Mercatino degli Angeli FOTO e VIDEO

Taglio del nastro questa mattina di domenica 9 novembre alla XXIII edizione del Mercatino degli Angeli di Sordevolo, visitabile dalle 10 alle 18, evento che unisce tradizione, artigianato e solidarietà nel suggestivo borgo montano della Valle Elvo.

Il Mercatino sarà aperto il 9, 16, 23, 30 novembre e il 7,8, 14 dicembre dalle 10 alle 18 nella piazzetta degli Statuti Sordevolesi, dietro il palazzo comunale.

"Per un paese come Sordevolo un evento di questo genere è sicuramente importante - commenta Stefano Rubin Pedrazzo dell'associazione Teatro Popolare - anche perché muove il turismo, le attività locali, quindi dal punto di vista diciamo socioeconomico e comunque un'iniziativa molto importante e poi dal punto di vista sociale dobbiamo ringraziare anche tutti i volontari che lavorano all'evento, che sono veramente gli angeli del mercatino, vi lavorano da anni".

In una splendida giornata di sole, tra le montagne della Valle Elvo, il comune di Sordevolo ha accolto i visitatori per l’inaugurazione della 23ª edizione del Mercatino degli Angeli, uno degli eventi più amati del Natale biellese. Immerso nel suggestivo contesto montano a 700 metri d’altitudine, il mercatino unisce tradizione, artigianato e solidarietà, trasformando il paese in un piccolo villaggio incantato dove l’atmosfera natalizia incontra l’autenticità delle persone e del territorio.

Con il tradizionale taglio del nastro alla presenza delle autorità locali e regionali, si è aperta ufficialmente la nuova edizione dell’evento, che ogni anno coinvolge centinaia di volontari ed espositori, creando un legame profondo tra comunità, cultura e accoglienza.

Tra i presenti il Sindaco del Comune di Sordevolo, Riccardo Lunardon, ha espresso la sua soddisfazione: "Sordevolo è un paese sempre in movimento ed è un grande piacere essere il suo sindaco. Questo evento rappresenta al meglio lo spirito della nostra comunità, capace di unire tradizione, accoglienza e partecipazione".

Il Consigliere Regionale, Davide Zappalà: " La Regione è vicina a tutte le iniziative che valorizzano e vitalizzano il nostro territorio, e tra queste il Mercatino degli Angeli di Sordevolo occupa un posto speciale".

Il presidente dell'associazione Teatro Popolare di Sordevolo Rubin Pedrazzo ha inoltre annunciato una nuova collaborazione con il Borgo di Babbo Natale di Candelo, un progetto pensato per valorizzare insieme il territorio e promuovere il Biellese come destinazione natalizia integrata.

Su questa sinergia è intervenuta anche Irene Viana, presidente della Pro Loco di Candelo, che ha descritto il nuovo rapporto come: "Un’intesa naturale tra due realtà differenti ma complementari: il Borgo di Babbo Natale nel Ricetto di Candelo e il Mercatino degli Angeli di Sordevolo, due luoghi simbolo della magia natalizia nel Biellese".

A fargli eco, la Direttrice dell’Associazione, Flaminia Perino: "Il Mercatino è un’occasione per far vivere il paese, sostenere le attività locali e offrire un’esperienza autentica a chi ci visita. Ha un forte impatto economico e sociale per Sordevolo".

Tra i presenti anche il Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove: "Questa manifestazione rappresenta uno dei segmenti più autentici della nostra identità. Sordevolo è importante anche per la sua storia legata alla rappresentazione di teatro popolare, tra le più importanti d’Europa, La Passione di Sordevolo, che tornerà in scena nel 2027 e che merita tutte le attenzioni possibili".

Il Mercatino degli Angeli sarà aperto ogni domenica fino al 14 dicembre, dalle ore 10:00 alle 18:00.

Date di apertura: 9 – 16 – 23 – 30 novembre e 7 – 8 – 14 dicembre.

I visitatori potranno immergersi in un’atmosfera natalizia unica, tra centinaia di espositori, animazione, musica dal vivo, tante idee regalo originali e la tipica enogastronomia locale. Immancabile il piatto simbolo dell’evento: la polenta concia.

🔗 Maggiori informazioni su: www.ilmercatinodegliangeli.it https://www.facebook.com/share/1BWcAenUJF/