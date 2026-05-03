Da Pray a Sordevolo, è un successo il 12° Raduno di Primavera FOTO

Il 12° Raduno di Primavera, organizzato il primo maggio dal Valsessera Jolly Club Classic, è stato un vero successo , con numeri decisamente importanti.

Sono state oltre 80 le vetture che hanno scorrazzato in carovana sulle strade biellesi per un giro turistico di oltre 60 km con partenza dal Sammer Cafe di Pray Biellese con direzione per la visita guidata presso l'Ecomuseo del Ferro di Netro. Dopo l'aperitivo i partecipanti hanno raggiunto la destinazione finale di Sordevolo per il pranzo e le varie premiazioni alcune decisamente goliardiche.

"Siamo veramente felici - dicono il presidente Pier Aldo Giacobino ed il suo vice Nicolò Ciancia - Questa grande partecipazione di auto ci ripaga di tutti gli sforzi organizzativi. Vedere cosi tanti amici insieme ci fa un enorme piacere, abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni prima del tempo per le troppe richieste ricevute. Una dimostrazione di quanto l'impegno sia corrisposto dai partecipanti. Un grande ringraziamento anche allo staff della scuderia per la preziosa collaborazione".

Il prossimo appuntamento è già fissato per il 20 settembre per la 17° edizione del raduno dinamico.