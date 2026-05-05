Gino Carlomagno presenta “IL DELITTO “K” al salone del libro a Candelo

Gino Carlomagno venerdì 15 maggio alle ore 16 presenterà al Salone del Libro a Torino “IL DELITTO “K”, il suo ultimo romanzo poliziesco ambientato nel biellese che vede come protagonista l’ormai noto Ispettore Capitano Giorgio Gregòri.

Lo stesso libro verrà presentato insieme al romanzo "All'Ombra dei Pini" a Candelo, sabato 30 maggio, ore 16.00 presso la sala degli affreschi.

Carlomagno ha pubblicato libri di contenuti diversi, anche se predilige il romanzo poliziesco, un po’ per il suo, se pur breve, trascorso in Polizia, ma soprattutto perché uno dei personaggi animati dalla sua penna, il Capitano Giorgio Gregòri, è stato immediatamente accolto con caloroso affetto da pubblico e critica. Ultimamente si è anche cimentato a scrivere un atto unico per il teatro e alcune storie tra il serio e il fantastico.