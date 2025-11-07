Biella, due sinistri stradali in un’ora in via Rosselli

Due sinistri stradali si sono verificati nella giornata di ieri a Biella in via Rosselli, a distanza di circa un’ora l’uno dall’altro.

Il primo è avvenuto intorno alle 15:40, alla rotonda con via Gersen, in direzione Ponderano, dove c'è stata una collisione tra un’auto e una bicicletta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Stradale per i rilievi.

Poco dopo, intorno alle 16:30, un secondo sinistro si è verificato sempre in via Rosselli, questa volta tra un’auto e una moto. Anche in questo caso è intervenuto il personale sanitario del 118, mentre per i rilievi di competenza è stata inviata una pattuglia della Questura di Biella.