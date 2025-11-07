 / CRONACA

CRONACA | 07 novembre 2025, 12:57

Biella, due sinistri stradali in un’ora in via Rosselli

In uno è intervenuta la Polizia Stradale nell'altro la Questura per competenza

Biella, due sinistri stradali in un’ora in via Rosselli

Biella, due sinistri stradali in un’ora in via Rosselli

Due sinistri stradali si sono verificati nella giornata di ieri a Biella in via Rosselli, a distanza di circa un’ora l’uno dall’altro.
Il primo è avvenuto intorno alle 15:40, alla rotonda con via Gersen, in direzione Ponderano, dove c'è stata una collisione tra un’auto e  una bicicletta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Stradale per i rilievi.

Poco dopo, intorno alle 16:30, un secondo sinistro si è verificato sempre in via Rosselli, questa volta tra un’auto e una moto. Anche in questo caso è intervenuto il personale sanitario del 118, mentre per i rilievi di competenza è stata inviata una pattuglia della Questura di Biella.

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore