Musei in Rete 2026: parte da Netro il nuovo ciclo di visite gratuite

Il Museo del Territorio Biellese, in collaborazione con la Rete Museale Biellese, rinnova anche per il 2026 il ciclo di visite guidate gratuite “Musei in Rete”, iniziativa pensata per collegare il patrimonio storico, archeologico e artistico custodito dal Museo con il territorio biellese, promuovendo al tempo stesso la valorizzazione dei siti aderenti alla Rete Museale.

L’edizione di quest’anno introduce un nuovo format: tutti gli appuntamenti prenderanno avvio dalla Sala Conferenze del Museo del Territorio Biellese, per poi proseguire con servizio navetta gratuito verso le sedi coinvolte nei singoli percorsi.

Il primo appuntamento è in programma sabato 16 maggio 2026 con il percorso dal titolo “Netro. Il ferro. Un’arte millenaria”. Il ritrovo è fissato alle 14.30 nella Sala Conferenze del Museo, dove i partecipanti saranno accolti da Angela Deodato, conservatore archeologo del Museo, che introdurrà il tema attraverso l’osservazione di reperti archeologici provenienti dalle collezioni museali.

Durante il trasferimento in navetta verso il Centro di Documentazione sulla lavorazione del ferro di Netro, i partecipanti potranno assistere a letture tematiche curate in collaborazione con la Biblioteca Civica di Biella. L’iniziativa offrirà inoltre l’opportunità di visitare la pieve romanica di Santa Maria Assunta, grazie alla collaborazione del Comune di Netro. Il rientro a Biella è previsto entro le 18.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria entro le 12 di venerdì 15 maggio 2026, fino a un massimo di 25 partecipanti.

Il calendario proseguirà domenica 4 ottobre 2026, in collaborazione con l’Ecomuseo della Terracotta di Ronco Biellese, e sabato 17 ottobre 2026, in collaborazione con l’Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge di Castellengo.