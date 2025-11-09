Candelo celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, Gelone ricorda il poliziotto ferito a Biella FOTO e VIDEO Angela Lobefaro per newsbiella.it

Nella mattinata di oggi, domenica 9 novembre, la comunità di Candelo si è ritrovata per celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, alla presenza dei cittadini, delle autorità civili e militari e di numerosi bambini dell’Istituto Comprensivo di Candelo e Sandigliano.

Gli studenti del comprensivo di Candelo Sandigliano hanno dato un tocco di grande emozione alla cerimonia, leggendo alcune lettere scritte dai giovani soldati candelesi dal fronte della Prima Guerra Mondiale, un modo intenso per ricordare il sacrificio e il coraggio di chi ha combattuto per la libertà del Paese.

Nel suo intervento il sindaco Paolo Gelone ha ribadito il valore fondamentale delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine, non solo nei momenti di conflitto ma anche nella vita quotidiana, per il loro ruolo centrale di tutela, sicurezza e solidarietà. Ha poi rivolto un pensiero commosso alle vittime dell’Arma dei Carabinieri, in particolare ai tre militari recentemente caduti nel Veronese durante il servizio, e al poliziotto di Biella ferito nei giorni scorsi durante un intervento.

La ricorrenza ha offerto anche un’occasione di riflessione sul difficile momento internazionale, con un riferimento alla situazione di Gaza, “appesa a una tregua fragile”, come ricordato con sensibilità nelle parole pronunciate durante la cerimonia.