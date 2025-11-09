"Tra i nostri 24 ragazzi mai tornati a casa e quelli di oggi, di ogni dove, non c'è differenza: condividono lo stesso dolore e la stessa incoscienza. Carne da macello buona a soddisfare le stesse ambizioni malate, in luogo di una pacifica, e cristiana aggiungo, convivenza nella diversità", queste le parole pronunciate dal sindaco di Tollegno Lele Ghisio durante la commemorazione del IV Novembre , giornata dell'Unità e delle Forze Armate oggi domenica 9 novembre. Dopo la santa messa i partecipanti sono rimasti fuori dalla chiesa di San Germano per un momento di commemorazione durante il quale è stata deposta una corona di alloro in ricordo di questi giovani. A rendere ancora più solenne la cerimonia il suono della tromba suonata da don Paolo."A noi non resta che praticare una quotidianità possibile, fatta di sguardi distratti verso chi ora soffre e muore, verso chi non ha più quella casa che dovrebbe essere rifugio e focolare domestico - ha proseguito Ghisio- . Siamo qui per piangere ancora una volta i nostri 24 ragazzi, ma anche per dedicare una lacrima a tutti ali altri che non sono tornati, e da domani continueranno a non tornare: in altre case, da altre famiglie. La guerra non fa differenze, solo soddisfa l'arroganza e le tasche di pochi. Agli altri lascia solo una scia di dolore infinito. Ricordiamocene la sera, quando torniamo a casa finché possiamo ancora farlo. Perchè il mondo ha dimostrato di non essere un luogo sicuro, e in questa logica nemmeno Tollegno lo è. Proviamo a cominciare da qui, ora, a dire, al mondo e a noi stessi, BASTA".
EVENTI | 09 novembre 2025, 12:03
“Basta”: il messaggio del sindaco di Tollegno nella commemorazione dell’Unità d'Italia e delle Forze Armate FOTO e VIDEO
Dopo la santa messa i partecipanti sono rimasti fuori dalla chiesa di San Germano per un momento di commemorazione durante il quale è stata deposta una corona di alloro in ricordo di questi giovani.
