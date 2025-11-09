“Basta”: il messaggio del sindaco di Tollegno nella commemorazione dell’Unità d'Italia e delle Forze Armate FOTO e VIDEO

"Tra i nostri 24 ragazzi mai tornati a casa e quelli di oggi, di ogni dove, non c'è differenza: condividono lo stesso dolore e la stessa incoscienza. Carne da macello buona a soddisfare le stesse ambizioni malate, in luogo di una pacifica, e cristiana aggiungo, convivenza nella diversità", queste le parole pronunciate dal sindaco di Tollegno Lele Ghisio durante la commemorazione del IV Novembre , giornata dell'Unità e delle Forze Armate oggi domenica 9 novembre. Dopo la santa messa i partecipanti sono rimasti fuori dalla chiesa di San Germano per un momento di commemorazione durante il quale è stata deposta una corona di alloro in ricordo di questi giovani. A rendere ancora più solenne la cerimonia il suono della tromba suonata da don Paolo.

"A noi non resta che praticare una quotidianità possibile, fatta di sguardi distratti verso chi ora soffre e muore, verso chi non ha più quella casa che dovrebbe essere rifugio e focolare domestico - ha proseguito Ghisio- . Siamo qui per piangere ancora una volta i nostri 24 ragazzi, ma anche per dedicare una lacrima a tutti ali altri che non sono tornati, e da domani continueranno a non tornare: in altre case, da altre famiglie. La guerra non fa differenze, solo soddisfa l'arroganza e le tasche di pochi. Agli altri lascia solo una scia di dolore infinito. Ricordiamocene la sera, quando torniamo a casa finché possiamo ancora farlo. Perchè il mondo ha dimostrato di non essere un luogo sicuro, e in questa logica nemmeno Tollegno lo è. Proviamo a cominciare da qui, ora, a dire, al mondo e a noi stessi, BASTA".