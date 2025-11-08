 / CRONACA

CRONACA | 08 novembre 2025, 19:50

Spunta sulla strada all'improvviso, a Cavaglià auto travolge un animale selvatico

auto cavaglià

Spunta sulla strada all'improvviso, a Cavaglià auto travolge un animale selvatico (foto di repertorio)

Grosso spavento ma è rimasto indenne il conducente di 55 anni che, alla guida della sua auto, ha travolto un animale selvatico, apparso all'improvviso sulla strada. In seguito, si è dileguato nella boscaglia circostante. È successo ieri, 7 novembre, nel comune di Cavaglià. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma per i rilievi di rito.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore